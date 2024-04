La Cámara de Diputados avanza en el tratamiento nuevo proyecto de la Ley Ómnibus, donde se incluye una reforma de la jubilación con la derogación de la moratoria previsional, para crear la figura Prestación de Retiro Proporcional. El Gobierno busca un nuevo esquema en el que cada persona cobre de acuerdo con sus años de contribución al SIPA.

El Gobierno está impulsando un nuevo enfoque sobre la jubilación, contemplado en el proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados. Este proyecto incluye la derogación de la moratoria previsional y la introducción de la Prestación de Retiro Proporcional para aquellos que alcanzan la edad de 65 años sin haber completado los 30 años de aportes requeridos para jubilarse.

La moratoria previsional actual beneficia a dos grupos principales: aquellos que cumplen con la edad jubilatoria pero no alcanzaron los 30 años de aportes establecidos por ley, y aquellos que aún no llegaron a la edad límite, pero saben de antemano que no llegarán a acumular los 30 años de aportes necesarios.

El sistema actual de moratoria se basa en ajustar las cuotas según la “unidad de pago de deuda previsional” (UPDP), determinada por la “remuneración mínima imponible”, actualmente fijada en $45.281,15. Esto implica que las cuotas se descuentan en base al 29% de esta remuneración mínima no imponible, lo que equivale a $13.131,53.

La propuesta gubernamental consiste en reemplazar esta moratoria por la Prestación de Retiro Proporcional. Bajo este nuevo régimen, aquellos que no hayan completado sus aportes recibirían, a partir de los 65 años, un haber mínimo equivalente al 80% de la jubilación mínima, que actualmente es de $260.141,60 (incluyendo el refuerzo). Para contextualizar, en mayo los beneficiarios de la PUAM percibirán $222.113.

La abogada especializada en temas previsionales, Andrea Falcone, señala que la derogación de la moratoria implica que la mayoría de las mujeres no podrán jubilarse a los 60 años y deberán esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM o a un retiro proporcional, dado que solo el 10% de ellas logra completar los 30 años de aportes al llegar a la edad jubilatoria. Este cambio también afectaría a la mayoría de los hombres, con 7 de cada 10 no pudiendo jubilarse a los 65 años debido a la alta informalidad laboral.

Es importante destacar que estos cambios solo entrarán en vigor en caso de que se apruebe la Ley Bases y se publiquen las reglamentaciones correspondientes.

