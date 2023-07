Vacaciones de invierno | Turistas y residentes disfrutaron de un domingo espléndido y lleno de actividades en Puerto Rico

La localidad de Puerto Rico se llenó de vida este fin de semana con variadas actividades para turistas y residentes, en unas vacaciones de invierno a pura diversión y entretenimiento. Desde una animada plaza con eventos teatrales y actividades para niños, hasta una exitosa feria gastronómica y artesanal, el fin de semana estuvo repleto de experiencias inolvidables para todas las edades.

El encanto de Puerto Rico se hizo evidente este domingo, cuando la plaza 9 de Julio se llenó de risas y alegría. Familias enteras se congregaron en este espacio al aire libre para aprovechar al máximo las vacaciones de invierno. Los niños fueron los grandes protagonistas, disfrutando a lo largo de todo el día de juegos infantiles y participando en actividades lúdicas especialmente diseñadas para ellos. La plaza se convirtió en un verdadero oasis de diversión y esparcimiento.

En un domingo con el tiempo como aliado, uno de los eventos destacados fue la puesta en escena de la obra de teatro del grupo Pataletas, proveniente de la provincia de Mendoza. Con su talento y energía, los actores cautivaron con sus títeres a grandes y chicos, brindando una experiencia teatral única. La plaza se llenó de aplausos y sonrisas, creando un ambiente mágico y lleno de emociones.

Pero eso no fue todo. En paralelo, en el marco del ciclo «Puerto Rico me gusta en invierno», se llevó a cabo una feria durante todo el fin de semana en el predio del ex Club Juventud. Expositores, emprendedores y artesanos se unieron para ofrecer una amplia variedad de productos y sabores. Desde artesanías únicas hasta delicias gastronómicas, los visitantes se deleitaron con las propuestas de los talentosos locales.

Silvana Saleski, del área de Turismo de Puerto Rico, expresó su satisfacción por el éxito de la feria, destacando el entusiasmo de los expositores y el gran número de visitantes que se acercaron a disfrutar de la oferta. La feria se convirtió en un punto de encuentro para residentes y turistas, quienes tuvieron la oportunidad de explorar los sabores y talentos locales en un ambiente festivo y acogedor.

A pesar del fresco característico del invierno, el clima acompañó durante todo el fin de semana, permitiendo que los eventos al aire libre se desarrollaran sin contratiempos. Así, los turistas y residentes de Puerto Rico disfrutaron de un domingo espléndido, rodeados de naturaleza, cultura y entretenimiento.

Con el domingo lleno de sonrisas y momentos inolvidables, Puerto Rico se afirma como un destino turístico donde la diversión y la hospitalidad se fusionan para crear una experiencia única. Sin duda, las vacaciones de invierno en Misiones dejan un sabor dulce en el corazón de todos los visitantes, y Puerto Rico, al igual que el resto de Misiones, es un lugar que invita a volver.