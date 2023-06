El titular del área de Educación de la Provincia, Miguel Sedoff se mostró sorprendido por la violencia desplegada por un grupo de manifestantes que ayer ingresó de forma intempestiva al ministerio y afirmó que se presentó una denuncia penal por la violencia ejercida. Sedoff dijo que algunas escuelas se vieron afectadas por la falta de clases debido a la protesta.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-13-FMS-Miguel-Sedoff-Acampe-docente-Consejo-Educacion-7.42.mp3

Miguel Sedoff – FMS

Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones, expresó su sorpresa y preocupación por las medidas tomadas por los docentes disidentes durante la protesta. “Estamos muy sorprendidos porque me parece que el grado de conflicto que puede haber no amerita medidas tan extremas y violentas, sobre todo como las de ayer, no solamente ocuparon el ministerio, produciendo gran problema toda la gente que estaba trabajando en todos los pisos, también llegaron hasta mi despacho, patearon la puerta y me insultaban por los pasillos»,

Sedoff explicó que los docentes disidentes abandonaron el diálogo en abril y desde entonces mantuvieron una postura de confrontación. El ministro asegura que intentó establecer una mesa de diálogo con los manifestantes, pero se vio imposibilitado de comunicarse debido a la «actitud agresiva» de los mismos. Lamentó la necesidad de llegar a ese punto y cuestionó si era necesario recurrir a la agresión en lugar de ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica.

El funcionario afirmó que se presentó una denuncia penal por la ocupación del ministerio y la violencia ejercida durante la manifestación. “Hicimos una denuncia judicial por la ocupación del ministerio, yo tengo una responsabilidad sobre los bienes y de todos los empleados que trabajan en el ministerio» señaló.

En cuanto al impacto en la educación de los alumnos, Sedoff dijo que algunas escuelas se vieron afectadas por la falta de clases debido a la protesta. Respecto a las sanciones para los docentes, se mencionó que se realizaron descuentos salariales y que se tomarán medidas adicionales según lo determine el Consejo General de Educación.

A pesar de las dificultades, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la educación en Misiones. “Nosotros siempre tenemos el diálogo abierto, desde el mes de febrero del 2020 cuando vivimos la mesa paritaria, lo hacemos en diálogo y siempre está abierto” agregó”.

El ministro hizo un llamado para encontrar una solución que permita descomprimir la protesta y brindar educación a los alumnos afectados. Asimismo, instó a bajar los decibeles y buscar alternativas de protesta pacífica. “Ojalá lleguemos a encontrarle la vuelta para descomprimir un poco esta protesta de los disidentes, más que nada para que esos chicos que no tienen a los maestros en el aula puedan tenerlo” finalizó.

