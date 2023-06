Misiones | Por segundo año consecutivo no habrá zafra cañera, pero el Gobierno provincial sostendrá a los productores

Sin los resultados esperados y al no poder justificar el periodo de zafra 2023 debido a los bajos rendimientos el IFAI y productores de caña de azúcar, decidieron no llevarla adelante este año. Sería el Segundo año consecutive que el sector enfrenta la misma situación en gran parte por las condiciones climáticas.

La decision se tomó este miércoles tras una mesa de diálogo entre el titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) Roque Gervasoni, el representante de la Cuenca Cañera Sur. Eduardo Da Silveira y los productores Joselo Trachuc, Lidio Ramón Ferreira y Jorge Kreuning, el Intendente de San Javier Matías Vilchez, la Gerente del Ingenio Azucarero María Paula Kovalski y otras autoridades.

Por unanimidad acordaron no realizar la zafra 2023, ante los números registrados del campo que dan resultados muy bajos a lo esperado entre 8.400 y 10.000 toneladas que no justifican como el año anterior poner en marcha el Ingenio San Javier.

De esta manera se reconoce que la producción fue afectada por las variaciones climáticas de los últimos años que bajaron el rendimiento y la calidad de la materia prima, sostuvieron mediante un comunicado.

En consecuencia y por segundo año consecutivo, el Gobierno de Misiones subsidiarán a los Productores Cañeros afectados por este freno en la producción. Se contemplará cada situación particular. En cuanto a la cantidad de materia prima no alcanza para arrancar la marcha del Ingenio Azucarero San Javier que administra el estado provincial.

En tanto, el Intendente de San Javier Matías Vilchez, quien tras el encuentro manifestó que “somos parte de un gobierno provincial que entiende que “ la organización vence al tiempo, estamos tratando de proponer que los productores se incentiven y volvamos a tener caña de calidad. Hoy lamentablemente las secuelas del clima ha dejado un mala caña que no alcanza”.Vilchez, agregó:” que para San Javier es una jornada muy triste, cada vez que el Ingenio arranca hablamos de la alegría de la ciudad, pero esto nos hará planificar otras cosas para beneficiar siempre a los productores y a la ciudad”.

El jefe comunal resumió que otra vez nos encontramos con que la caña no tiene las condiciones necesarias, el Ingenio está con todos los aprestos en condiciones. En esta charla los productores como siempre nos exigen, al (IFAI) y al gobierno, que eso sea así, esto es un trabajo muy arduo de parte del estado. También hablamos de las cuadrillas de corte, que es un problema que tiene el productor, en resumen se llegó a un consenso entendiendo que la materia prima no está en condiciones” indicó Vilchez.

Por último Vilchez expresó, que “acompañó a los productores, vengo a la reunión con ellos, porque sé que hay una gestión que nunca ha desamparado ni al productor ni al Ingenio Azucarero. Nosotros desde el municipio cuidamos eso, porque la plata que se invierte en el Ingenio queda en San Javier, la plata que se le paga al recurso humano queda en San Javier, en cambio la plata con la que se hacen los aprestamientos se va para afuera, la reparación de maquinarias muy onerosas por cierto se hacen en Tucumán, ahora nos ponemos ya a trabajar para cumplir con estos acuerdos de hoy, dar contención a los productores y trabajadores del Ingenio”.

Por su parte, Eduardo Silveira, Presidente de la Asociación Cañeros Sur confirmó la suspensión de la zafra 2023, indicó que se realizará junto al IFAI, un relevamiento de la existencia de caña y evaluación de rindes. “vamos a gestionar con los números del campo seguramente el apoyo del estado para continuar con la cuenca cañera, confirmó Silveira. Y reiteró que se busca incentivar a la gente que sean verdaderos productores de caña, no se va a cerrar el Ingenio. Estamos conscientes que es una fuente de trabajo importante para la cuenca. “

Vamos a convocar a los que quieran plantar más de una hectárea, tres, cinco o más, a que hagamos un esfuerzo, hoy no se va a moler porque no hay suficiente caña para arrancar la maquinaria porque es muy costoso y todo de la forma que va yendo el país está caro”. Silveira explicó, que diversos factores fueron determinantes para que no tengamos en este momento la producción suficiente para industrializar. Algunos tienen algo, pero llega a la expectativa de poner en marcha todo el Ingenio.

A todo esto, el representante de los Productores Cañeros pidió seguir con la “Asistencia del Gobierno Provincial”, lo que permite mantener la actividad, pero reconoció que debemos revitalizar el campo que hoy tiene poco más de 500 hectáreas en total, con un total de productores que están por debajo de los números del 2019. Desde la Asociación vamos a ser el puente con cada colono para que hagamos entre todos una nota con los pedidos puntuales.

También Silveira, se refirió al tema de la mano de obra. “Es un problema, ya estamos buscando una solución para eso, ahora necesitamos para el futuro que se plante más caña. Este año el gobierno va a estar ayudando para la zafra 2023, ya iniciamos las gestiones. Nuestro objetivo era otro, pero no hay caña suficiente y no se arranca” finalizó Eduardo Silveira.