El Ingenio Azucarero de San Javier no iniciará la producción de azúcar por la mala calidad de la caña, afectada por la sequía

El estado provincial brinda y asiste con subsidios a los productores del Ingenio Azucarero de San Javier, que fueron afectados en la producción de caña de azúcar por la sequía y los incendios registrados en los últimos meses.

Ingenio Azucarero de San Javier, pionero en la producción de azúcar en grano, en la provincia de Misiones tendrá una temporada dificil, ya que producto de las inclemencias del tiempo, las platanciones se vieron seriamente afectadas.

En este sentido, Roque Gervasoni, presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) comentó acerca de la asistencia del Gobierno de Misiones, a los productores que sufrieron algún tipo de consecuencia en sus plantaciones por las inclemencias climáticas.

“La producción está perdida, le hemos sugerido a los productores que usen eso para alimentar a sus animales, pueden inclusive vender como alimento a algún ganadero de la zona para que aprovechen la caña”. dijo el presidente del IFAI.

En la misma línea, expresó que debido a los incendios y sequía que sufrieron las plantaciones, sería una pérdida poner en marcha el Ingenio Azucarero de San Javier ya que la producción de caña es muy baja.

“La caña es de muy baja calidad, no ha tenido desarrollo, crecimiento, la producción va a ser muy baja, entonces poner en marcha el Ingenio por una producción que va a ser mala, no tiene sentido. Estamos buscando las alternativas de dar una mano a los productores, inclusive abordamos la posibilidad de atender aquellos que son productores del IFAI que no han aportado en el último año y acompañarlos en este momento tan difícil” expresó Gervasoni.

También dijo que la sequía y los incendios han causado estragos en las plantaciones de los productores y como estado desde el IFAI, tiene que estar al lado de ellos enfrentando la situación.

Además explicó que su objetivo es brindar un subsidio a los productores para que puedan sobrellevar las pérdidas en sus plantaciones de caña.

“La idea es subsidiar no la totalidad, pero sí una parte, considerando que ellos no van a tener gastos de corte ni de transportes y que podrán utilizar la producción que tienen, para venderla como alimento”, dijo Roque Gervasoni.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Cañeros, Eduardo Silvera, también se refirió a esta cuestión de subsidiar a los productores que han sido afectados por los incendios y la sequía.

“Estamos viendo de poner un porcentaje para que pueda llegar el subsidio a cada uno, porque también el colono va a poder vender su mínima producción que le queda, ya que no puede llevarlo al Ingenio azucarero, entonces va a poder venderlo como forraje para los animales y para otros sectores de la provincia que también sufrieron la sequía”, comentó Silvera.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/04-26-Canal12-Roque-Gervasoni-Eduardo-Silvera-Ingenio-Azucarero-Asistencia-Productores-Perdidas-7.29.mp3

Roque Gervasoni /Eduardo Silvera – Canal 12