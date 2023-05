Raúl Cascini luego de la derrota de Boca frente a River en el superclásico: “Estamos cansados de que nos tomen de boludos”

El ex mediocampista, integrante del Consejo de Fútbol, estalló de bronca por el desempeño de Darío Herrera en el Monumental. “Cada vez que vamos a esa cancha nos sentimos perjudicados”, protestó

Raúl Cascini fue el primero de los dirigentes de Boca Juniors en salir a cuestionar el arbitraje de Darío Herrera en el Superclásico ante River Plate.

El ex mediocampista e integrante del Consejo de Fútbol mostró su malestar por la mala labor del juez, que sancionó un polémico penal sobre la hora en favor del Millonario, que le permitió llevarse el encuentro por la mínima gracias a la conversión de Miguel Borja.

“Estamos cansados de que cada vez que vamos a esa cancha nos sentimos perjudicados. La vez pasada fue la jugada de Rojo y hoy lo mismo.

Si analizan bien el partido, los jugadores que no le expulsaron a River como la jugada Casco que le pega a Villa y no amonestó y jugó todo el partido gratis.

O la de Enzo Pérez que estaba amonestado y le pega a Advíncula y cobra al revés, cuando lo tenía que echar. O la de Enzo Díaz que estaba amonestado y apenas arranca el segundo tiempo le da una patada a Villa que era para expulsión”, describió el Mosquito.

“Acá parece que cuando arranca el campeonato había que pegarle a Beligoy (Director Nacional de Arbitraje de la AFA) y hablar mal, pero eso nosotros tratamos de no hacerlo y queremos competir, no llorar ni hablar mal de nadie porque puede cometer errores, pero lamentablemente cada vez que vamos a esa cancha los cometen todos juntos”, insistió Cascini en diálogo con ESPN.

Sobre la acción puntual del penal por falta de Agustín Sández a Pablo Solari, reconoció: “En cancha no se vio bien la jugada, pero en el video puede llegar a cobrarlo. Pero estamos hablando de un Superclásico. Ahí se acomoda todo”.

Cascini también mostró su enojo por lo que desencadenó la trifulca del final: “Palavecino creó el problema pero (Herrera) nos echó a tres jugadores de campo a nosotros y a ellos a uno solo y dos del banco. Es buenísimo eso”.

“Tenía que haber expulsado antes, todos sabemos que cambia el partido. A los jugadores los tenés que echar sea el minuto que sea y no decirles que piensen. No me jodan con eso. Estamos cansados ya de hacernos los boludos, no queremos más.

Hay que salir a aclarar. Si la patada de Díaz a Villa es amarilla, terrible amarilla, iban dos minutos del segundo tiempo, y la de casco ni hablar, jugó gratis todo el partido. Ahora si no lo querés echar a Enzo Pérez en cancha de River está bien estamos hablando de otra cosa”.

Para terminar, Cascini insistió en el malestar del mundo Boca. “Estamos calientes, no queremos hacer más de boludos, hay que salir a hablar y nada más. Lo de Palavecino hasta sus compañeros lo criticaron. El árbitro tenía que actuar rápidamente y se terminaba todo”.

