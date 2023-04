Día del Animal | Mily es una perrhija que fue rescatada a los 2 días de nacer, “es parte de nuestra familia y no tenemos otra forma de considerarla”

En el Día del Animal, Olga Dzuk recordó día en que encontró a Mily en la esquina de su casa, junto a ocho hermanitos más, con apenas dos días de nacida, y cómo desde ese momento, ella y su pareja la consideran como su “perrhija”, “es parte de nuestra familia y no tenemos otra forma de considerarla”.

En el Día el Animal explican los especialistas, que muchas persona que no quieren o no pueden tener hijos deciden adoptar una mascota, pero algunos llegan al extremo de que sus vidas se centran básicamente en las necesidades de ellos. Los visten como humanos, los pasean en carritos, les hacen la manicura, los llevan a fiestas familares, etc. Estos animales, en su mayoría son considerados perrrhijos. Uno de ellos es el caso de Mily, como lo cuenta su «mamá».

Olga recuerda el día en que encontró a Mily en la esquina de su casa, junto a ocho hermanitos más, con apenas dos días de nacida, aseguró que, desde ese momento, «comenzó el calvario para alimentarla y cuidarla, ya que como no había sido amamantada por su madre, tenía problemas de salud que requirieron de visitas constantes al veterinario y un gasto significativo de dinero».

Tal vez le interese leer: Patitas que salvan vidas: “K9”, la brigada de canes de los bomberos voluntarios de Oberá que trabaja en los rastrillajes más resonantes de Misiones

Pero a pesar de todos estos desafíos, Mily ha demostrado ser una sobreviviente y ha vivido felizmente junto a Olga y su pareja durante más de 11 años. En un principio, los «padres» de Mily habían decidido que la perra «se iba a quedar afuera de la casa», pero rápidamente se dieron cuenta de que se había acostumbrado al sillón y que era más que un simple perro para ellos.

Mily se ha convertido en una integrante más de la familia, durmiendo en el sillón y compartiendo muchos momentos agradables y no tanto, en familia, «ella es una integrante más de nuestra familia. No tuvimos hijos y fue criada así de chiquita, y no tenemos otra forma de considerarla, es parte de nuestra familia», expresó Olga.

Para Olga, Mily es mucho más que una simple mascota. Es su hija, un ser querido al que ama y protege como a cualquier otro miembro de su familia.