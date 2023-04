Día del animal | Las mascotas y los animales silvestres deben ser cuidados y protegidos desde sus necesidades básicas

En el día del Animal, Misiones Online decidió homenajearlos entrevistando a los que más saben de cuidado animal tanto de mascotas como silvestres. También conocer algunas historias especiales como la de los perros de rescate que trabajan junto a los bomberos de Oberá o la historia de Mily, una perrhija.

Para celebrar el Día del Animal en Argentina se eligió esta fecha, 29 de abril, en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que no solo fue presidente de la Sociedad Protectora de Animales, sino también uno de los pioneros en el país en la lucha por los derechos de los animales.

Albarracín fue uno de los impulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales, promulgada el 25 de julio de 1891, y se puso al frente de campañas contra las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma.

Misiones por una ley contra el maltrato animal

La provincia de Misiones busca legislar de manera más específica a favor de la fauna urbana provincial y el diputado Martín Cesino impulsará un proyecto de ley contra el maltrato animal y la guarda responsable de mascotas.

El diputado Martín Cesino comentó durante los últimos días sobre esta propuesta en materia de salud, en este caso, para los animales. Tendría dos ejes principales que tienen que ver con el maltrato animal en general pero puntualmente para los equinos que son utilizados para tracción a sangre, con los cuales se planea su rescate y rehabilitación junto a veterinarios. Asimismo con el control y cuidado de mascotas.

Responsabilidad a la hora de adoptar una mascota

El veterinario Juan Pablo Luzuriaga, afirma que adoptar una mascota es una gran responsabilidad, y es importante que la familia esté comprometida a tratarla correctamente. Lo primero que se debe hacer es consultar a un veterinario de confianza para determinar qué tipo de animal es el más adecuado para la familia y su ambiente.

Además, recordó que es fundamental respetar las reglas básicas del bienestar animal, como asegurar que la mascota reciba suficiente cariño, amor, tenga un espacio propio, tiempo de ocio, y tenga interacción con sus propietarios. También es esencial proporcionarle comida adecuada para su edad, agua limpia y protección contra las condiciones climáticas adversas.

Luzuriaga destacó que la salud de la mascota no solo se refiere a su aspecto físico, sino también a su plan de vacunación y su estabilidad emocional. Es importante que la familia tenga la posibilidad de darle un tiempo de esparcimiento y de calidad al perro, lo que incluye paseos y juegos.

Se deben tomar medidas para proteger a los animales Silvestres

En el marco del Día del Animal, el veterinario Dante Di Nucci de la ONG Güira Oga, destacó la importancia de cuidar la fauna silvestre y trabajar para su bienestar y sanidad. Según el experto, la tarea no es fácil ya que se enfrentan a una multiplicidad de situaciones que afectan a los animales, como los atropellamientos en las rutas, el tráfico de fauna y el uso de gomeras que dañan a los animales.

Estas amenazas pueden dejar a los animales seriamente lastimados o con problemas que requieren ser atendidos en el refugio, donde se les brinda la atención necesaria para su rehabilitación y liberación nuevamente al medio ambiente.

Sin embargo, muchos animales tienen secuelas que los hacen no aptos para volver a la vida silvestre. En estos casos, quedan alojados en el refugio y cumplen un rol de lo que se denomina un animal embajador. A quienes se les brinda la mejor calidad de vida necesaria y se les utiliza para concientizar a las personas sobre la problemática que hay en el medio ambiente. El objetivo final es tratar de generar esa conciencia que permita mejorar nuestra relación en nuestra coexistencia con el medio ambiente.

Di Nucci también destacó la importancia de tomar medidas para evitar eventos como los atropellamientos en las rutas. Según el experto, esto radica en nosotros como sociedad, en interpelarnos como sociedad y cambiar esos hábitos, a respetar la velocidad máxima y las normas de tránsito.

Patitas que se entrenan a través del juego y salvan vidas

La Brigada de canes “K9” de los bomberos voluntarios de la ciudad de Oberá está integrada por cinco perros, de los cuales solamente tres están en actividad, y han participado en los casos policiales y de investigación más resonantes del último tiempo en la provincia de Misiones.

El equipo de bomberos voluntarios y canes de Oberá está liderado por Alejandro Figueredo, quien dialogó con Misiones Online y contó, en el marco del Día mundial de los animales, el trabajo que realizan en el entrenamiento de los perros, que además se trata de cuidar, proteger y entablar una relación con ellos para que puedan lograr un mejor desempeño.

Además, este domingo 30 (último domingo de cada mes abril) se conmemora el Día Internacional del Perro de Rescate.

La historia de Mily, una perrhija

Explican los especialistas, que muchas persona que no quieren o no pueden tener hijos deciden adoptar una mascota, pero algunos llegan al extremo de que sus vidas se centran básicamente en las necesidades de ellos. Los visten como humanos, los pasean en carritos, les hacen la manicura, los llevan a fiestas familiares, etc. Estos animales, en su mayoría son considerados perrrhijos. Uno de ellos es el caso de Mily, como lo cuenta su «mamá».

Olga recuerda el día en que encontró a Mily en la esquina de su casa, junto a ocho hermanitos más, con apenas dos días de nacida, aseguró que, desde ese momento, «comenzó el calvario para alimentarla y cuidarla, ya que como no había sido amamantada por su madre, tenía problemas de salud que requirieron de visitas constantes al veterinario y un gasto significativo de dinero».

Pero a pesar de todos estos desafíos, Mily ha demostrado ser una sobreviviente y ha vivido felizmente junto a Olga y su pareja durante más de 11 años. En un principio, los «padres» de Mily habían decidido que la perra «se iba a quedar afuera de la casa», pero rápidamente se dieron cuenta de que se había acostumbrado al sillón y que era más que un simple perro para ellos.