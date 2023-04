Día del Animal | “Los atropellamientos en las rutas, el tráfico de fauna y el uso de gomeras” son prevenibles indicaron desde el refugio Güira Oga

En el marco del Día del Animal, el veterinario Dante Di Nucci de la ONG Güira Oga, destacó la importancia de cuidar la fauna silvestre y trabajar para su bienestar y sanidad. Según el experto, la tarea no es fácil ya que se enfrentan a una multiplicidad de situaciones que afectan a los animales.

En el Día del Animal, el veterinario Di Nucci dio algunas recomendaciones para proteger a la fauna de Misiones. Indicó que, tras los atropellamientos en las rutas, el tráfico de fauna y el uso de gomeras los animales pueden quedar «seriamente lastimados o con problemas que requieren ser atendidos en el refugio, donde se les brinda la atención necesaria para su rehabilitación y liberación nuevamente al medio ambiente».

Sin embargo, lamentablemente, muchos animales tienen secuelas que los hacen no aptos para volver a la vida silvestre. «En estos casos, los animales son alojados en el refugio y cumplen un rol de lo que se denomina como un animal embajador. Estos animales se les brinda la mejor calidad de vida necesaria y se los utiliza para concientizar a las personas sobre la problemática que hay en el medio ambiente». El objetivo final es tratar de generar esa conciencia que permita mejorar nuestra relación en nuestra coexistencia con el medio ambiente.

Di Nucci también destacó la importancia de tomar medidas para evitar eventos como los atropellamientos en las rutas. Según el experto, «esto radica en nosotros como sociedad, en interpelarnos como sociedad y cambiar esos hábitos, a respetar la velocidad máxima y las normas de tránsito». Además, destacó que esta es una norma de convivencia no solo entre nosotros sino con el ambiente.

Y agregó que, «si nosotros no tomamos conciencia, lamentablemente va a seguir sucediendo y es muy duro, muy triste lo que le pasa a los animales. Esa pérdida de animales, esa pérdida de biodiversidad también nos perjudica a nosotros, porque es un debilitamiento y es una sangría constante que debilita a nuestro ambiente».

El veterinario también hizo hincapié en la importancia de diferenciar entre los animales que son silvestres y deben ser respetados en su hábitat y aquellos que pueden llegar a ser una mascota. Tener un animal en casa no es sinónimo de estar haciendo bien a ese animal. En este sentido, Di Nucci señaló que, «los animales silvestres no pueden ser y no deben ser tenido como mascotas, es perjudicial hacia ese animal. Y los que pueden hacer un buen trabajo de protección, de conservación de ayuda es aquella persona que está capacitada capacitada para ese fin».

Y agregó que, «el mensaje es, por favor no compremos animales silvestres, no tengamos animales silvestres como mascotas, tratemos de cortar esa cadena, si no hay demanda tampoco va a haber ofertas».

En definitiva, el trabajo del veterinario Dante Di Nucci y la ONG Güira Oga en la protección de la fauna silvestre es fundamental para la preservación de la biodiversidad. La concientización y el cambio de hábitos son fundamentales para garantizar la coexistencia armónica entre los seres humanos y el medio ambiente.