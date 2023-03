Posadas | Crean la Dirección de Salud Mental en el HCD para promover el bienestar de los agentes

De esta manera, los trabajadores de la institución podrán contar con un sitio de apoyo Psicológico/Laboral para prevenir malestares o conflictos psíquicos que surjan dentro del ámbito de trabajo.

Entendiendo que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad cuenta con multiplicidad de tareas que conllevan en su mayoría esfuerzo mental, se creó la Dirección de Salud Mental por medio del Decreto 044/23 que estará a cargo de la licenciada en Psicología, Silvana Spaciuk y tendrá como objetivo no solo de promover un entorno laboral saludable sino también motivar y fomentar el bienestar psicológico y laboral de los agentes, incentivando su desarrollo y gestión dentro de la organización.

«Una de cada 4 personas presenta un trastorno mental, un padecimiento que trasciende a la esfera laboral y la Administración Pública tampoco es ajeno a ello. Desde el HCD tratamos de revalorizar el recurso humano, no solo lo salarial sino su salud física y mental. Desde un inicio nos acercó lineamientos la Licenciada y entendimos que nadie mejor que ella para estar a cargo de esta nueva dirección, muchas felicitaciones», expresó el presidente del HCD, Horacio Martínez al inicio de la presentación del área.

«Estoy muy contenta, me apasiona la psicología. Este proyecto presente hace 3 años, me capacite y veo la necesidad de muchas personas de expresarse. Yo me enfoque en la gente, porque esta es la única manera es que las personas puedan hablar, de decir lo que sienten. La salud mental es para todos. Es difícil tomar ese paso de hablar con un desconocido, crear ese vínculo para poder hablar. Después de la pandemia que nos afectó a todos en lo laboral y sentimental, es necesario brindar herramientas al trabajador para que cada uno se sienta bien al tomar decisiones», añadió la psicóloga y directora del área, Silvana Spaciuk.

Factores como el cansancio, la comprensión de la tarea que se realiza, los vínculos que se establecen entre los actores y cómo estos se asientan, llevan a repensar el lugar del trabajador y su dimensión psicológica en el trabajo a la hora de lograr un funcionamiento adecuado en toda organización.

Es por ello, que gracias a la intervención del Equipo de Salud Mental, el agente podrá conocer sobre su propia posición dentro de la organización y dar cuenta de sus implicaciones con la misma, permitiéndole generar un espacio para la autonomía y el compromiso con el HCD.