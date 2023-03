Marcos Ginocchio es el ganador de Gran Hermano 2023

Tras más de 5 meses de programa, finalmente se conoció al ganador de Gran Hermano 2023. Marcos, el participante oriundo de Salta, fue el que se quedó con el primer puesto. Se lleva como premio una vivienda propia y 15 millones de pesos.

También ha trabajado como modelo para campañas publicitarias, pero ese dato no lo quiso dentro de la casa, sino que quedó a la vista por las fotos que ha compartido anteriormente en su cuenta de Instagram, red social que incrementó sus seguidores y que maneja su familia desde el exterior, agradeciendo el cariño que reciben a diario.

Mantiene un extremo bajo perfil y fueron muy pocas las veces que se abrió adentro de la casa más famosa del país. Tuvo una charla con La Tora en la que se refirió a los problemas alimenticios que tuvo en su adolescencia cuando sus padres se divorciaron y sus hermanos Valentina y José se fueron a vivir al exterior. Al respecto, su padre contó a Teleshow que le costaba digerir la comida y que un año después logró recuperarse gracias a la disciplina que mantiene en su plan de alimentación a base de proteínas, frutas y verduras, tratando de no correrse demasiado de dicha dieta.

“Pienso que yo vivo para mí, no vivo para los demás. No me interesa lo que los demás piensen de mí porque yo soy natural y, de alguna forma, eso muestra confianza en mí mismo. Todos en algún momento nos vamos a morir y siento que lo peor que nos puede pasar a nosotros es llegar a viejos y darnos cuenta que perdimos muchas cosas por ocuparnos en pensar en lo que pensaba la gente de nosotros”, reflexionó Marcos en el casting que hizo para entrar a la casa.