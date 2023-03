Este domingo finaliza la etapa de inscripciones para formar parte del Parlamento de la Mujer en Posadas

La presidente de la Comisión de Inclusión y Equidad de Género del concejo deliberante de Posadas, Mariela Dachary, visitó los estudios de Misiones Online para invitar a las ciudadanas a inscribirse para participar del Parlamento de la Mujer. Además, adelantó que se realizará un homenaje a las Madres de la Plaza 9 de julio por el 24 de marzo.

El Parlamento de la Mujer se prepara para dar comienzo a las sesiones del 2023 y la presidente de la Comisión de Inclusión y Equidad de Género del HCD, Mariela Dachary, dialogó con Misiones Online acerca del cierre de inscripciones para formar parte del mismo.

“El Parlamento de la Mujer lleva su 6.ª edición en Posadas. Es un espacio de participación ciudadana muy importante, que además se fue instalando en la ciudad como actividad del Concejo Deliberante, pero abierta a la comunidad”, comentó Dachary.

El espacio fue presentado el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y a partir de ahí se abrieron las inscripciones, que se extenderán hasta el domingo 26.

“Es muy importante que todas las posadeñas mayores de 18 años, residentes en la ciudad, que no sean funcionarias públicas y tampoco hayan sido parlamentarias en los dos años previos al Parlamento, se puedan inscribir para poder participar del mismo”, manifestó Dachary.

Según indició, si se cumplen con esos requisitos, los cuales abarcan a la gran mayoría de las mujeres mayores de 18 años de la ciudad, podrán inscribirse al Parlamento de la Mujer a través de la página del Concejo Deliberante.

“Se debe rellenar una planilla, completar los datos y a partir de ahí se encuentran formalmente inscriptas al Parlamento de este año. Hasta el domingo 26 serán las inscripciones y el martes 28, a las 10:00, se realizará el sorteo público de las parlamentarias de este año”, explicó.

Serán 14 las bancas destinadas para concejales, más el Defensor del Pueblo, la Secretaría y las dos prosecretarías, siendo estos los espacios disponibles que tiene el Concejo Deliberante para sesionar cada jueves.

En tanto, Dachary señaló que no se solicitará ningún otro requisito, más allá de “tener ganas de participar”.

“No hace falta tener un proyecto armado, pero sí ganas de aportar a la ciudad. Tampoco exigimos interiorizarse en cuestiones de género, porque en el Concejo Deliberante funcionan 11 comisiones permanentes de diferentes temas, así que pueden ser iniciativas, proyectos, ideas sobre una diversidad de situaciones para la ciudad de Posadas”, comentó.

Además, resaltó que, en el marco del Parlamento que se inició el 8 de marzo y que termina el 4 de mayo con la sesión especial, donde están pautadas diferentes actividades, no serán cuantiosas ni abrumadoras, por lo que pueden ser compatibles con la maternidad y el trabajo de cada parlamentaria.

“Obviamente es una cuestión de organización, pero en principio el martes 28 va a ser el sorteo. A partir de ahí vamos a definir a través de un programa informático, que es al azar y con la presencia del escribano municipal, las parlamentarias de este año”, indicó Dachary.

En este sentido, la presidente de la Comisión de Inclusión y Equidad de Género, señaló que, en los días siguientes al sorteo, confirmarán la lista con titulares y suplentes que serán convocadas.

Siguiendo con el cronograma, Dachary explicó que luego de eso, el día 14 de abril, se llevará a cabo una capacitación técnica legislativa presencial en el Concejo Deliberante.

“Después de esa capacitación, se inicia un período de trabajo con los asesores de cada uno de los concejales y los equipos de trabajo como para trabajar en la formulación de los diferentes proyectos legislativos que quieran impulsar”, indicó.

Dachary comentó que luego de ello, las parlamentarias tendrán la posibilidad de participar de las sesiones permanentes del Concejo “para conocer cuál es la dinámica de la sesión y cuáles son los diferentes momentos de la misma”.

Por otro lado, anticipó que el día tres de mayo habrá un panel sobre de género, familia y democratización social con la especialista Graciela de Marcos.

“Será un panel abierto en el marco del Parlamento. Ahí la idea es invitar a todas aquellas mujeres que tal vez no quedaron sorteadas, pero que tienen ganas de participar para ir el cuatro de mayo, donde vamos a dedicar toda la mañana de las parlamentarias a la sesión especial que se inicia a las 09:00, y vamos a conocer finalmente cuáles son sus proyectos para este año en el marco del Parlamento de la Mujer”, manifestó Dachary.

Según explicó, si los proyectos quedan en la Comisión, serán girados para que los concejales los puedan tomar.

“Muchos de los proyectos gustados fueron tomados y materializados en ordenanzas, programas o políticas públicas para la ciudad de Posadas. De hecho, cada uno de los concejales pueden impulsar los proyectos de su parlamentaria u otro que le interese”, comentó Dachary.

En este sentido, reveló que, con esta práctica, fueron varios los proyectos que se trataron y hoy están aprobados.

“El año pasado se aprobó un proyecto de ordenanza sobre la carta verde, que tiene que ver con todas las cartas o menús de los locales gastronómicos de la ciudad de Posadas, para que especifiquen bien qué contenido calórico tienen sus comidas. Eso fue presentado por una parlamentaria, por ejemplo, que era licenciada en Nutrición y que venía trabajando el tema, en el año 2021”, indicó Dachary.

Otro ejemplo señalado por Dachary fue el de una parlamentaria que trabajó sobre la denominación de una calle con una vecina de su chacra, Margarita Schwarz, quien fuese paracaidista y que cruzó tres veces el río Paraná en los ’70.

“Ese fue el puntapié para una ordenanza que aprobamos después, que tiene que ver con un programa de denominación del espacio público desde la perspectiva de la equidad de género”, destacó Dachary.

“Esto es algo que no se ve. Por donde transitamos todos los días, casi el 50% de las calles o los espacios públicos tienen nombre de países o de cosas. Una proporción muy importante del casi 30% de varones y un porcentaje muchísimo menor, de mujeres”, afirmó.

Por último, se refirió al homenaje que se realizará este jueves a las Madres de la Plaza 9 de julio, con motivo de conmemorar los años de democracia luego de la última dictadura militar.

“Mañana, en el marco del 4.º intermedio, vamos a hacer una pequeña actividad de reivindicación, fundamentalmente por una decisión que aprobó el cuerpo la semana pasada, que es una resolución para denominar a la Sala de Comisiones Permanente del Concejo Deliberante con el nombre de ‘Madres de la Plaza 9 de Julio’”, adelantó Dachary.

“Sabemos que, durante la dictadura, quienes padecieron no fueron solamente las personas que fueron torturadas y en muchísimos casos desaparecidas, sino que sus familias no sabían dónde estaban. No había información, la búsqueda era individual, luego fue colectiva y una de las expresiones de esa lucha, de ese coraje, de esa fuerza frente a tanto dolor y a tanta incertidumbre en ese momento fueron las Madres de la Plaza 9 de Julio, aquí en nuestra ciudad”, manifestó.

“Hoy en día, muy pocas se encuentran con vida. Son mujeres y familias con mucha fortaleza que realmente en ese momento asumieron esa tarea, que era muy difícil porque podían matarte, podían desaparecerte y por eso en este muy pequeño acto no queríamos dejar de homenajearlas, porque si bien el 24 de marzo se conmemora este viernes, todo el año tenemos que valorar, reconocer y trabajar para que nunca más pase lo que pasó y por los 40 años de democracia ininterrumpida que tenemos en nuestro país”, completó.