El campeón del mundo en México mostró su malestar por la afirmación del actual jugador del Atlético de Madrid, quien afirmó que esta era "la mejor Selección Argentina de la historia".

Las declaraciones de Rodrigo De Paul de ayer en TyC Sports, en las que manifestó que, según su criterio, la actual Selección Argentina era la mejor de todos los tiempos, iba a traer cola y menos de 24 horas después, un campeón del mundo de 1986, le salió fuerte al cruce.

Pedro Pablo Pasculli, autor del gol contra Uruguay para avanzar en octavos de final, no anduvo con vueltas y le contestó al actual jugador del Atlético de Madrid. «Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca», dijo el campeón en México, junto a Diego Armando Maradona, en declaraciones en Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad.

Luego, fundamentó su postura y sacó chapa del título en condición de invicto del 86: «No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del 78 que hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido. Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo, de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vió el resto de las selecciones».

Para finalizar, y sin guardarse anda, concluyó: «Dice que esta selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia. ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia. Entonces le falta el respeto a sus compañeros, al decir que no eran los mejores. Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vió. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra Selección».

Las declaraciones de De Paul que abrieron la polémica sobre la mejor Selección Argentina de la historia

El mediocampista del equipo de Lionel Scaloni, pieza clave en el Mundial de Qatar, comentó en diálogo con TyC Sports desde Madrid: «Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)».

«No fue fácil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo esta Selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público… La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defende la camiseta», finalizó.

