Misiones | Defensa del Consumidor recomienda denunciar a quien no cumpla con los Precios Cuidados

Alejandro Garzón Maceda es el director de Defensa del Consumidor y explicó cómo funciona el programa de Precios Cuidados, así como también qué hacer si no podemos encontrarlo y dónde encontrarlo.

Quería hablar sobre el programa de Precios Cuidados. ¿Podría explicar cómo funciona y si tiene impacto en las grandes cadenas nacionales?

Alejandro Garzón Maceda: El programa de Precios Cuidados se implementó en 2015 y consiste en una lista de productos con precios acordados entre el Gobierno y los comercios adheridos. En cuanto a las grandes cadenas nacionales, la mayoría de ellas están adheridas al programa. Si bien cada local puede agregar productos a la lista, en general, el consumidor puede encontrar los productos y precios anunciados en los supermercados.

¿Qué sucede si no encuentro los productos en mi localidad?

AGM: La aplicación «Precios Cuidados» de la Nación es una buena herramienta para los consumidores. Si un consumidor no encuentra un producto en su localidad, puede utilizar la aplicación para verificar el precio y los productos en otros supermercados cercanos. Si el precio no coincide con el informado en la aplicación, el consumidor puede hacer una denuncia con una foto de la aplicación.

¿Es necesario descargar la aplicación?

AGM: Sí, es necesario descargar la aplicación para utilizarla. Pero es una forma ágil y efectiva de controlar los precios y productos de los supermercados.

¿El programa de precios cuidados está disponible en todas las localidades?

AGM: No, el programa de precios cuidados no está disponible en todas las localidades. En algunas localidades, como en la provincia de Misiones, no hay comercios adheridos al programa. En este caso, la provincia decidió implementar programas similares, como fue el caso de «Ahora Góndola».

¿Cómo funciona «Ahora Góndola»?

AGM: «Ahora Góndola» es un programa provincial que busca garantizar el acceso a los productos a los consumidores de la provincia de Misiones. A diferencia de «Precios Cuidados», es un programa voluntario para los comercios adheridos. El comercio que se adhiere al programa ofrece un porcentaje de descuento en los productos y la plata se reintegra directamente al consumidor.

¿Qué piensa sobre la necesidad de programas como precios cuidados o Ahora góndola?

AGM: En un país donde los precios suben constantemente, y los salarios no siempre lo hacen, es necesario que el Estado tome medidas para proteger a los consumidores. Sin embargo, es importante que estos programas no sean la única solución. El Estado debe trabajar para solucionar los problemas de fondo que generan la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

¿Cree que debería haber una solución a nivel nacional?

AGM: Es complicado encontrar una solución a nivel nacional en un país tan federal como Argentina. En cada provincia hay situaciones particulares y los intereses del gobierno nacional no siempre coinciden con los de las provincias. Es importante que el Estado trabaje en conjunto con las provincias para solucionar los problemas de fondo que afectan a los consumidores.

¿Crees que el programa de precios cuidados es la solución a largo plazo?

AGM: No, el programa de precios cuidados es una solución de emergencia que el Estado implementa para proteger a los consumidores ante aumentos abusivos de precios. Es un problema cuando una solución de emergencia se convierte en una norma o costumbre, eso quiere decir que no se encontró la solución de raíz. Lo que necesitamos en Argentina es una solución a largo plazo que permita una economía más estable y predecible para todos los argentinos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/02/02-15-Misiones4-Alejandro-Garzon-Maceda-Programa-Precios-Cuidados-cadenas-supermercados-part2-9.30.mp3

Misiones 4 – Alejandro Garzón Maceda

Tal vez te interese leer: El INYM brindó capacitación a Defensa del Consumidor de Chaco y Formosa