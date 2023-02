Ataron y dejaron bajo el sol a un perro en Posadas: el animal no resistió y murió

A través de las redes sociales, un hombre denunció maltrato animal hacia un perro que estaba atado con una correa, abandonado bajo el sol y sin agua. El can no resistió el calor sofocante y murió ahorcado con su propia soga en un domicilio en Posadas.

El video, que se viralizó vía twitter, tiene una duración de más de un minuto donde relatan la situación del animal. Según dijeron, un usuario circulaba por el lugar y presenció la triste escena.

Al no poder ingresar al domicilio, el hombre ingresó a la vivienda tras saltar el muro, liberó al perro pero ya era muy tarde. Una vez en redes, el video se volvió rápidamente viral y generó indignación en la sociedad posadeña.

De acuerdo a lo que informaron, el hecho se registró en una vivienda en cercanías a la parroquia San Alberto Magno de la capital misionera.

Cabe mencionar que la Ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y se pueden denunciar. Dentro de lo que pueda cumplir el victimario, la Ley indica que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivas, podés hacerla: En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho. En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción). En el Juzgado de instrucción.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.

En #Misiones hay 52 detenidos con prisión perpetua que recién podrán pedir libertad condicional a los 35 años de cárcelhttps://t.co/WweYE3CnTN — misionesonline.net (@misionesonline) February 14, 2023