Manchester City vs. Manchester United, por la FA Cup: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este sábado, en Wembley, por la final de la FA Cup 2024, el equipo de Julián Álvarez y el de Alejandro Garnacho se enfrentarán en busca de un nuevo título en su palmarés, en un clásico que paraliza a toda una ciudad. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 11.

Manchester City y Manchester United se enfrentarán este sábado desde las 11, en el mítico Estadio de Wembley, por la final de la FA Cup 2024. Con Julián Álvarez en los Ciudadanos y Alejandro Garnacho en los Diablos Rojos -Lisandro Martínez acaba de recuperarse de una lesión-, ambos elencos se medirán en busca de un nuevo título en su palmarés, en un clásico que paraliza a toda una ciudad.

Cómo llegan Manchester City y Manchester United a la final de la FA Cup

El City viene de ser campeón por cuarta vez consecutiva de la Premier League, luego de ganarle por 3-1 al West Ham en el Etihad Stadium por la última jornada. Luego de no haber podido mantener la corona de la Champions League, tras caer en cuartos de final con Real Madrid, la importancia de esta final es sumar un nuevo título y firmar un doblete para cerrar la temporada de la mejor manera frente al eterno rival.

Muy distinta es la realidad del United, que no pudo romper su irregularidad en esta temporada que le costó quedarse fuera de la zona de clasificación a las Copas. El último fin de semana venció por 2-0 al Brighton, pero no le sirvió para más que finalizar octavo en la tabla de posiciones, finalizando así su peor Premier de la historia. No obstante, ún puede garantizarse un lugar en la Europa League la próxima temporada con una victoria en la final de la FA Cup.

La probable formación de Manchester City vs. Manchester United, por la FA Cup

Stefan Ortega; Kyle Walker, Rúben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jeremy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

El posible once de Manchester United vs. Manchester City, por la FA Cup

André Onana; Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Scott Mc Tominay, Amad Diallo y Alejandro Garnacho. DT: Erik ten Hag.

Historial de Manchester City vs. Manchester United

Jugaron 192 partidos

Manchester United ganó 78

Manchester City ganó 61

Empataron 53 veces

Último antecedente: el equipo de Guardiola venció por 3-1 en el Etihad Stadium, por la Premier League, el pasado 3 de marzo, con un doblete de Phil Foden y uno de Erling Haaland.

Manchester City vs. Manchester United, por la FA Cup: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 11

TV: ESPN

Árbitro: Andy Madley.

Estadio: Wembley.