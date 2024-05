Misiones | Policías que permanecen en el piquete no hicieron entrega de los patrulleros afirmó el fiscal René Casals

"No cumplieron con la entrega de los móviles" dijo a Misiones Online, el fiscal de instrucción N° 6 de Posadas, René Casals, desde su despacho esta mañana. A ese lugar llegó temprano esta mañana el funcionario judicial a la espera del vocero de los manifestantes, German Palavecino, quien anoche se había comprometido a acercarse a la Jefatura de Policía o a la Fiscalía, junto con los patrulleros retenidos en la zona de la protesta.

«Se ha cerrado un acta ahora, y como era obvio, no cumplieron con la entrega de los móviles que habían dicho que iban a entregar ellos mismos. Estuvimos esperando con una comisión aca. Pero no comparecieron a la fiscalía y tampoco los acercaron a la Jefatura, como dijo anoche el señor Palavecino que los iba a llevar. O sino yo lo invite que venga hasta acá, pero no ha comparecido» explicó el fiscal.

Y agregó «ahora se continuarán las medidas del expediente, con los trámites judiciales. Ya dependerá de lo que defina su señoría (el juez). Igual hay medidas ordenadas pendientes de cumplir todavía, que son el despeje, el secuestro de vehículos, la restitución de la fuerza, el recupero de todo esto. Seguirá el trámite judicial, y una vez que se garanticen las medidas se podrán ejecutar» cerró Casals.