Fútbol | Dibu Martínez es finalista del premio The Best de la FIFA

El arquero de la Selección Argentina y Aston Villa compite mano a mano con Thibaut Courtois y Bono por el premio al mejor del mundo. El ganador será galardonado el 27 de febrero, en París.

Emiliano Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina y ganador del Guante de Oro en el Mundial de Qatar 2022, está entre los tres finalistas para el premio The Best, que reconoce «los rendimientos más importantes del año en el periodo que fue del 8 de agosto al 18 de diciembre de 2022».

El Dibu, figura en las definiciones por penales contra Francia en la final y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa del Mundo, compite con dos colegas que también brillaron: Thibaut Courtois (de excelente nivel en el Real Madrid campeón la Champions League) y Yassine Bounou, más conocido como Bono (sorprendió con Marruecos, que hizo historia al finalizar cuarto en Qatar).

Aún resta definir los finalistas para el The Best en otras ternas, a mejor jugador y mejor director técnico. Los otros argentinos en carrera son Lionel Messi, Julián Álvarez y el técnico Lionel Scaloni, héroes de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. A su vez, también nominaron a la hinchada argentina al The Best a la Afición de la FIFA por Qatar 2022.

Tal vez te interese leer: Mundial 2030 | “Sería fantástico un Mundial en Sudamérica”, sostuvo el presidente de la FIFA

Cuando se conoce al ganador del The Best al mejor arquero

Según informó la FIFA a través de un comunicado en su sitio oficial, el ganador al premio The Best se informará el próximo 27 de febrero, en una ceremonia que se desarrollará en París.

Así es el estadio Villa Alegre de Encarnación que Paraguay propuso como sede para el Mundial 2030https://t.co/WezbcoZCKm — misionesonline.net (@misionesonline) February 8, 2023



Con información de TyC Sports