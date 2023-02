El Gobierno de Misiones trabaja con la Embajada argentina en Brasil para repatriar los cuerpos de los misioneros fallecidos en el trágico accidente de colectivo

Los 4 misioneros que fallecieron en la tragedia de Brasil, donde un colectivo desbarrancó, se encuentran en proceso de repatriación. Se trata de madre e hijo oriundos de Puerto Iguazú y una pareja de jóvenes de Colonia Wanda. “Pusimos a disposición toda la logística necesaria desde el Gobierno provincial para que lleguen a Misiones en el menor tiempo posible”, aseguró Oscar Herrera Ahuad.

“Informó a la comunidad de Misiones y en especial a Colonia Wanda que nos estamos ocupando de la repatriación de los cuerpos de los Misioneros que fallecieron en el accidente en Brasil. Personalmente hablé con el embajador en Brasil, Daniel Scioli”, informó el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, a través de su cuenta de Twitter.

Y aseguró, “pusimos a disposición toda la logística necesaria desde el gobierno provincial para que una vez cumplimentado los requisitos requeridos por el gobierno de Brasil lleguen a Misiones en el menor tiempo posible. Mis respetos y pésames a la familia y amigos, el dolor es inmenso”.

Los misioneros fallecidos en el accidente fatal de Brasil fueron identificados como Carina Isabel Martínez y David Pinchevsky, oriundos de Puerto Iguazú y Giuliana Tessari y Fernando Benitez de Colonia Wanda.

En el autobús iban 54 pasajeros, además del conductor, según el informe de la Policía Federal de Carreteras (PRF). La policía reveló también que de los 22 heridos, dos se encuentran en grave estado y 25 resultaron ilesas. Hasta el momento, 13 seguían hospitalizadas en el Hospital Santa Casa de Irati.

El bus de la empresa A Catarinense, que salió de Florianópolis el 30 de enero a las seis de la tarde con destino a Foz de Iguazú, trasladaba a varios extranjeros. La nómina era de 54 pasajeros, entre los cuales se encontraban 14 ciudadanos argentinos y también había turistas paraguayos, franceses, alemanes, de acuerdo a la jefa de bomberos del municipio paranaense de Irati, Carla Spak.

Además de las personas fallecidas, el saldo del siniestro es de 22 personas heridas, que fueron trasladadas al hospital Santa Casa de Irati, en donde están siendo acompañados y asistidos por funcionarios del consulado argentino. Siete de ellos se encuentran en estado grave, según información del Cuerpo de Bomberos de Paraná.

El testimonio de un sobreviviente

Uno de los sobrevivientes del accidente, Alex Souza, brindó detalles sobre lo sucedido tras el vuelvo del colectivo. “Todo sucedió muy rápido. Me desperté cuando se detuvo. El autobús todo destrozado y todos gritando. Había mucha gente herida”, dijo.

“En ese momento, todos buscaban a sus compañeros y yo buscaba a mi cuñado. La gente desesperada diciendo que el bus se iba a caer. Salí y nos arrastramos para llegar arriba. Había unas 15 personas en el camino, algunas llorando y otras heridas”, manifestó en diálogo con ND Mais.

Por su parte, Souza confesó que mantuvo un diálogo con el chofer del colectivo. “Lo cuestioné y me dijo: ‘No te voy a mentir, estaba cansado, me dormí y me dormí y me salí de la carretera’”, parafraseó el discurso del conductor.

Y agregó: “venía de Balneário ya durmiendo. Noté que cinco veces, más o menos, entre Balneário y Curitiba, ya se estaba comiendo el carril izquierdo y la gente tocaba la bocina”.