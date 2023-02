El aumento de alquileres para los contratos que se actualizan en febrero será casi del 86%

Para febrero, el aumento de alquileres anual alcanzará el 85,88% y en dos años acumula más del 180%. Se aplica el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central. Ya es la segunda suba anual con la nueva Ley de Alquileres, que fue aprobada en el año 2020.

El mes de febrero arranca con un mal augurio para los inquilinos: mayor aumento de alquileres para quienes ya generaron un contrato por tres años. Estos incrementos vienen subiendo junto con la inflación, ya que en diciembre era inferior a 170% y en octubre no llegaba al 150% en dos años.

La actualización de los precios está conformada, en partes iguales, por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). Estos valores están regidos según el salario que corresponde a los trabajadores en Provincia de Buenos Aires, lo cual difiere mucho con la realidad que se vive en el interior de la provincia.

En concreto, quienes hayan firmado su contrato de alquiler después de mediados del 2020 cuando se sancionó la nueva Ley de Alquileres y tienen la actualización anual en base al ICL registrarán aumentos del 85,88%. Esta actualización se da una vez al año y el precio se mantiene por doce meses; pero es una suba muy alta que afecta al bolsillo de los trabajadores.

“Si bien este índice está por debajo de la inflación, sigue siendo muy elevado. Pero no olvidemos que es un producto que permanece planchado durante doce meses. El inquilino que va a actualizar ahora, estuvo un año pagando una misma suma de dinero”, comentó María Bower, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones.

Es sabido que existen algunos contratos de vivienda en donde se realizan actualizaciones en los precios del alquiler cada tres o seis meses. Esto no es válido, ya que va en contra de lo que establece la nueva Ley de Alquileres. “Esos contratos no son válidos, no son legales y esto es pasible de denuncia. Los únicos habilitados para intermediar entre la oferta y la demanda de bienes inmuebles son aquellos que están matriculados”, enfatizó.

Cayeron las inversiones en construcción de inmuebles para alquiler

La capacidad inversora en mercado de alquileres ha disminuido notablemente. “No resulta interesante esta legislación, porque así como la actualización de los precios perjudica de al locatario, también afecta al inversor, ya que mantiene su producto planchado y no tiene capacidad de recupero”, reflexionó María Bower.

“En el mercado inmobiliario, en razón de alquileres, la inversión es prácticamente nula. Es poca la mercadería que sale para el alquiler. Esto no quiere decir que no se haya crecido en materia de construcción, pero todos estos productos se destinaron para la venta” explicó.