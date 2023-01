Advierten que los nuevos contratos de alquileres tuvieron un aumento de más del 100%

Según Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, el año 2022 fue complicado en cuanto al ritmo de aumento de los alquileres, ya que las primeras renovaciones de contrato tuvieron aumentos de hasta el 60%, alcanzando el 80% a fin de año. De igual manera, afirmó que los nuevos contratos tuvieron un aumento por encima del 100%.

Al respecto, aseguró que «la situación sigue sin cambios, con una inflación galopante y especulación. Sucede todo lo que no debería y no hay control, ni formas de controlar». Asimismo, señaló que la situación de los inquilinos es realmente angustiante y preocupante.

De igual manera, Torres diferenció los aumentos indicados en los contratos que están en curso y se determinaron de acuerdo a los índices del Banco Central, de los establecidos en la renovación de un nuevo contrato. También, consideró que el panorama se agravó a partir de la pandemia por coronavirus y las altas tasas inflacionarias a nivel nacional.

En cuanto a la especulación propiciada por la situación económica, sostuvo que «los empresarios de nuestro país siempre fueron grandes especuladores, lo hacen hasta con los artículos de insumos básicos». Así, explicó que las diferencias de precios entre un lugar y otro no tienen sentido, ya que «un producto puede costar $400 en un sitio, y $800 en otro», detalló.

De este modo, consideró que el descontrol de precios también sucede en un bien de primera necesidad como lo es un inmueble donde residir, y que incluso no se cumple un derecho constitucional: «El derecho no es capaz de controlar a través de legislaciones, de modo que el mercado sea más equilibrado», agregó. En cuanto a la situación económica, la describió como «caótica», y que no cuenta con un panorama próximo que pueda tranquilizar.

Con relación a la situación inmobiliaria que vivirán las personas que lleguen a Posadas para estudiar, el referente indicó que puede complejizarse, debido a que la demanda continúa aumentando mientras que la oferta escasea. «Muchos dueños comenzaron a alquilar sus casas de manera temporaria», contó.

Asimismo, anticipó que los estudiantes se encontrarán con alquileres costosos y de acceso dificultoso. También, aclaró que no cuentan con una referencia de precio pero que superan ampliamente la tasa inflacionaria. «Serán costosos por prestación de servicios o por ubicación», explicó.

Sobre el cambio de modalidad de alquiler por parte de los propietarios, Torres consideró que estos no quieren adecuarse a la legislación vigente, la cual determina el aumento según un determinado índice, por lo que al alquilar de manera temporaria generan un mayor rédito económico. «La legislación jugó en contra, habría que revisar la situación porque el único perjudicado es el inquilino», contó.

Para terminar, admitió que desde la asociación ven muy difícil la posibilidad de cambio de panorama, en el que el mercado está descontrolado. «Hoy por hoy, tanto en el mercado como en materia política, la situación es complicada», concluyó.