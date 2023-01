Franco Armani, ilusionado con una posible llegada de Otamendi: “Ojalá lo podamos tener en River”

El arquero campeón del mundo, que fue homenajeado el último fin de semana en Santiago del Estero, ahondó sobre este arranque de la era Demichelis y le metió presión al zaguero de Benfica.

Luego de haber levantado la Copa del Mundo en Qatar y también en Santiago del Estero por el homenaje que le hicieron en el debut de River con Central Córdoba, Franco Armani brindó una conferencia de prensa, dio detalles sobre este nuevo ciclo de Martín Demichelis y le metió presión a un compañero de la Selección Argentina para que se cruce la banda roja en junio: Nicolás Otamendi.

Asimismo, a cuatro días del choque con Belgrano en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el arquero millonario contó cómo se viene sintiendo en el club y fue cauto al hablar de su futuro y un posible retiro en las próximas temporadas.

Lo mejor de la conferencia de Franco Armani en River

Armani, sobre su crecimiento en River

“Fui tomando un liderazgo con el correr del tiempo. Llegué a River y me fui guiando por los más grandes. Por Ponzio, Pinola, hoy estoy junto a Enzo. Es un crecimiento día a día. Algunos tienen la virtud de nacer con ese liderazgo y otros lo vamos aprendiendo con el correr del tiempo. La edad te hace más maduro y uno va siguiendo el camino”.

Cómo se siente Armani con la idea de juego de Demichelis

“Me siento muy cómodo con la idea de inicio de juego desde el arquero. La mayor virtud es tenerse confianza a la hora de salir jugando. Obviamente hay momentos y otros planes también que los llevamos a cabo. En el campo de juego hay que tomar la mejor decisión. Estoy muy a gusto con la idea de Demichelis. En Estados Unidos salió muy bien, contra Central Córdoba no se pudo realizar por el estado de la cancha. En cada partido tenemos diferentes situaciones para plasmarlas”.

Armani respondió los elogios de Demichelis en River

“Es una satisfacción muy grande que sean palabras del técnico. Yo estoy agradecido por la confianza desde el primer momento. De acá en adelante me queda demostrar lo mejor dentro de la cancha. Esa es la mejor manera de devolverle la confianza al cuerpo técnico”.

Armani, sobre la chance de retirarse en River

“Todavía no lo llegué a pensar eso. Vivo y disfruto el día a día, que es lo más importante. Me siento feliz acá, estoy en el lugar que quiero estar. Todavía no analizo el futuro. Eso se verá con el correr del tiempo. Disfruto de mis compañeros, del nuevo cuerpo técnico que llegó. Eso es lo principal”.

Armani y el apoyo a los juveniles de River

“A los más jóvenes los apoyamos. Están en una etapa de crecimiento y aprendizaje. Los apoyamos, guiamos, les hablamos mucho. Los más grandes tenemos que estar en esa situación y llevarlos por el buen camino. La mayoría de los que están acá en el plantel son chicos humildes, que escuchan y reciben consejos”.

Armani y la familia de River

“River sigue siendo familia, más allá de que haya cambiado el cuerpo técnico. Los que llegaron tienen la misma idea y mentalidad. Todos son aceptados por nosotros. Somos una familia. Al que llega lo arropamos, al que está acá en la institución lo apoyamos e incentivamos para que siga creciendo. Eso nunca se va a perder”.

Armani, ilusionado con que Otamendi juegue en River

“Ojalá podamos tenerlo acá. Es un jugador con gran trayectoria, experiencia y jerarquía. Ojalá se pueda dar. Es una decisión de él y detrás está su familia. Esperemos que a mitad de año pueda venirse a River, nosotros lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos como hacemos con todos los jugadores que llegan a nuestra institución. Él debe estar replanteándose qué hará a mitad de año. Ojalá tengamos un jugador de esa magnitud acá con nosotros”.

Armani destacó la gran virtud del River de Demichelis

“Lo más importante es la solidez defensiva. Desde que arrancamos los primeros amistosos en la nueva era de Martín tuvimos esa idea de ser un equipo sólido, mantener el arco en cero. Sabemos que opciones de gol vamos a tener y fue lo que pasó en todos estos partidos. Seguiremos de esa manera porque nos da confianza y, obviamente, ganando se hace mucho más fácil seguir trabajando y corrigiendo errores. Rescato el buen funcionamiento del equipo en todas sus líneas, con una idea clara de juego, que es la que quiere Martín (Demichelis) y la que nos inculca día a día. Nos va a hacer mejores a todos nosotros. Queremos seguir por la misma línea».

Armani, sobre qué se siente ser campeón del mundo

“Es una alegría muy grande poder tener ese reconocimiento. Desde el primer momento que salí del vestuario y pisé el campo de juego tuve un recibimiento muy lindo, muy emocionante. Estoy muy agradecido a la gente de Santiago del Estero y a los hinchas de River. Me recibieron de la mejor manera, es un mimo muy grande hacia a mí que me da mucha motivación y mucha alegría en poder seguir ganando cosas. La Copa del Mundo para todo jugador es el logro máximo y se disfruta, pero uno quiere seguir ganando cosas”.

