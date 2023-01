La historia de Alexis González, el misionero que la “descose” en la reserva de River y que idolatra a Nacho Scocco

Alexis González es oriundo de Posadas y juega en la reserva de River Plate. En el debuto del Millonario, el misionero fue el autor de un doblete en la victoria por 3 a 0 frente a Central Córdoba.

Detrás de cada grito de gol en un delantero hay una historia de superación y esfuerzo. En circunstancias distintas y épocas diferentes, todos los futbolistas que llegan hasta la el fútbol más importante del país, esconden un pasado de mucho sacrificio para perseguir ese sueño de ser jugador profesional.

En Núñez viven tiempos de cambio con la llegada de Martín Demichelis y las modificaciones también llegaron a la Reserva, donde asumió Marcelo «Pichi» Escudero para darle un cambio de imagen al equipo.

Esta mañana, el Millonario hizo su estreno oficial en 2023 con una sólida goleada por 3-0 ante Central Córdoba. ¿Los goles? Claudio Echeverri y un doblete del misionero Alexis González, quien heredó la responsabilidad de ser el nueve del equipo después de la salida de Joaquín Panichelli.

Nacido el 31 de enero de 2005 en Posadas y con tan solo un puñado de partidos en la categoría (10 para ser exactos, ésta fue su segunda titularidad), el atacante empieza a demostrar de qué está hecho.

En una nota exclusiva con La Página Millonaria, Alexis González habló de sus comienzos en el Millonario, cómo fue transformándose a lo largo del tiempo, los delanteros que tiene como referentes y lógicamente de su sueño de debutar en Primera División del fútbol argentino.

“Llegué al club en 2016, con 11 años recién cumplidos desde el Club Atlético Posadas. Me vine a probar de cinco, había jugado dos o tres partidos y me dijeron que no iba a tener lugar en esa posición. Fue Alejandro Montenegro el DT que me cambió de posición y me probó de nueve. En el primer partido que me pusieron de delantero hice dos goles y me quedé”, recordó.

“Me costó adaptarme a ser delantero, es un puesto en el que nunca pensé que iba a jugar, pero con el tiempo los técnicos me ayudaron a incorporar ciertas características. Incluso yo mismo miraba y aprendía de otros chicos de las diferentes categorías. Javier Alonso, Andrés Montenegro, Juanjo Borrelli en Sexta, son técnicos que me marcaron mucho. De todos siempre sacás algo”, agregó.

Yendo a su presente en este nuevo equipo de Reserva, analizó: “Escudero me da mucha confianza, estoy contento de que haya llegado. Me deja soltarme, salir a jugar con los volantes y tirarme atrás para conectar con el juego. ‘No descuides el área que siempre te va a quedar una’, me dice je”.

“Miraba mucho a Nacho Scocco mientras me estaba formando. Tiene una técnica impresionante y me gusta mucho, tiene mucha inteligencia para jugar”, aseveró sobre el delantero en el cual trata de reflejarse.

Sobre el rol protagónico que le tocará ocupar en este 2023, explicó: “Es una presión linda ser el nueve de la Reserva de River, pero ahora ya estoy más suelto y los dos goles que hice me dan mucha más confianza para seguir. Es lo que uno sueña de chiquito, de a poco se van dando las cosas. No solo eso, el grupo me ayuda muchísimo y el técnico lo mismo. Así se hace más fácil”.

“Sueño con debutar en la Primera de River, desde chiquito que lo pienso, pero no tengo que desviarme del presente”, dijo sobre sus objetivos en el mediano largo plazo. “Soy un nueve de área que le gusta salir a pivotear y tiene buen juego aéreo, eso se van a encontrar los hinchas de River”, cerró.

FUENTE: La Página Millonaria.