La provincia ya está consagrada como un lugar de turismo, con el gran afluente de turistas en la tierra colorada, es importante conocer las agencias habilitadas que funcionan de forma legal. Ramiro Varela, subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Min. de Turismo, se refirió al tema y expuso los puntos a tener en cuenta para no caer en estafas.

En la tierra colorada existen 120 agencias habilitadas y 5400 en todo el país. “La Federación de Agencias de Viajes y Turismo, vienen chequeando el desarrollo de la temática en las redes sociales y encontraron 15 mil perfiles truchos de personas con intenciones ilegales. Un número alarmante”, dijo el subsecretario.

Para evitar pasar un “mal trago” en los viajes y pasar las vacaciones de la mejor manera, es importante chequear la legalidad de las empresas a través de la vía oficial del Ministerio de Turismo “misiones.tur.ar”. “Nosotros tenemos la página del ministerio, donde llevamos adelante el registro de agencias y prestadores. En la página hay una pestaña de dice alojamientos y agencias, se puede chequear por localidad las agencias habilitadas”, dijo Varela.

Asimismo, otro de los pasos sugeridos por Varela, es denunciar a perfiles que no se encuentren habilitados, para así poder realizar una investigación y seguir evitando estafas. “Pedimos que la gente haga las denuncias en el Ministerio, y a través de eso, las personas ya estafadas aporten a que otras personas no sean estafadas” pidió Ramiro.

Tal vez te interese leer: Misioneros varados en Camboriú: en el regreso al país los turistas volvieron a tener inconvenientes con la Policía de Brasil previo al cruce fronterizo

Un hecho que creció con la pandemia

Con la gran magnitud de movimiento turístico, existe la posibilidad de que personas caigan en estafas o contraten sus servicios en empresas no habilitadas. “Ya era una cosa que se hacía antes de la pandemia. Pero hay un dato, de la Organización Mundial de Turismo, que dice que después de la pandemia; afloraron 35% más de perfiles creados con la intención de generar estafas en internet o negocios ilegales, que es el término más correcto”, explicó el subsecretario.

En esa misma línea, las agencias de turismo tienen protocolos de acción ante cualquier imprevisto y también lugares para quejas. “Una agencia de turismo tiene organizado, tiene muchos circuitos para contener cualquier contingencia y que se firma un contrato con factura” informó Ramiro.

Por otra parte en el caso de prestadoras ilegales, con precios más económicos que logran ser más atractivos, es por la carencia de seguridades. “En el caso de viajes más baratos, son porque tienen menos servicios. Pasó un caso de una persona que al bajarse del colectivo se esguinzó, la enviaron el taxi a un sanatorio, ella tuvo que hacerse cargo de todos los gastos y volver desde el destino en otro colectivo. Los que organizan viajes ilegales, no tienen previstas estas cosas, ni como costearlas con el precio que cobran” expuso Varela.

Un antecedente reciente

Muchas de las estafas no son denunciadas y es por esto que no se puede dar seguimiento a los casos y detener a los infractores. Recientemente, un hecho se volvió muy conocido, ya que misioneros quedaron varados en Brasil porque los organizadores no pagaron la estadía. Desde la subsecretaría buscan esclarecer los hechos.

“Nosotros hicimos un seguimiento para rastrear a los damnificados, ya que las personas no realizan las denuncias y nosotros trabajamos con las denuncias. Estos casos toman visibilidad en los medios, pero no legalmente, entonces salimos a buscar a estas personas. En el caso de Defensa del consumidor, ellos no pueden agarrar a los organizadores pero sí a colecto, ya que una empresa de transporte no puede alquilar un colectivo para que organicen un viaje trucho. Desde ahí tratamos de recuperar algún derecho que fue violado”, sentenció Ramiro.

Comprar viajes a través de redes sociales

Con la practicidad que ofrecen las redes sociales, es muy común que las agencias ilegales utilicen esas plataformas para actuar. “Esa es la situación que siempre ocurre, hay que tener mucho cuidado con compra en las redes sociales, se anotan como agencias, pero no lo son. Hacen ofertas que no cubren los costos, entonces te están estafando”, contó el subsecretario.

A raíz del crecimiento de los casos, se tomaron medidas para evitar estafas y cuidar a los turistas. “Con Turismo de Nación y un trabajo de las provincias, se logró un acuerdo con “Meta” la empresa dueña de Facebook, WhatsApp”, etc. Entonces, por el acuerdo, la empresa “baja” los perfiles, de los 15 ya se bajaron 1300. Es un trabajo que recién empieza”, cerró Varela.

15 mil perfiles truchos