En su visita a Puerto Iguazú, Rodríguez Larreta pidió reformar la ley de coparticipación

El Jefe de Gobierno porteño señaló que “Argentina es un país unitario” y defendió el fallo de la Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires al marcar que únicamente afectó a la Provincia de Buenos Aires y no impactó en el resto del país. También opinó de la interna de Juntos por el Cambio en Misiones

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa en Puerto Iguazú, ciudad a la que arribó este domingo por la noche tras haber pasado por Corrientes.

Frente a los medios de prensa, uno de los referentes de la oposición abogó por un país más federal y, en ese sentido, pidió cumplir “con la reforma constitucional” y convocar a discutir una nueva ley de coparticipación.

Cabe recordar que una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuevamente aumentó el coeficiente automático de coparticipación correspondiente a CABA, que había sido recortada por el presidente Alberto Fernández para aumentar los fondos destinos a la seguridad de la Provincia de Buenos Aires (PBA) gobernada por Axel Kicillof. La medida del Supremo Tribunal fue calificada como un “ataque al federalismo” por parte del Presidente, quien propuso junto a otros gobernadores un juicio político contra los miembros de la Corte.

Larreta, en Iguazú, defendió el fallo de la corte al sostener que no es una medida “contra Misiones u otra provincia”, sino que únicamente afecta a la PBA. “Las provincias no podemos seguir dependiendo del gobierno nacional que usan esto como apriete (coparticipación). Muchos gobernadores no están de acuerdo en la decisión del Presidente en hacer un juicio a la Corte”, declaró.

Candidatura presidencial e interna de JXC en Misiones

El funcionario porteño evitó decir si será o no precandidato a Presidente por el Juntos por el Cambio, pero si habló en modo electoral. Afirmó que Argentina inversiones y con respecto a Iguazú, adelantó que está trabajando con su equipo para brindar soluciones en materia de obras y conectividad para poder seguir atrayendo turistas.

Larreta se metió en la interna por la que atraviesa Juntos por el Cambio en Misiones y enfatizó que los dirigentes provinciales son los que deben decidir a los candidatos,

candidatura dijo que es prematuro pero que los dirigentes misioneros serán los que decidan quienes serán los candidatos por el espacio en la Tierra Colorada, diferenciadose así de Patricia Bullrich (otra dirigente de peso en Juntos por el Cambio), quien en su visitas a Misiones siempre se mostró cercana al ex titular de Yacyretá, Martín Goerling