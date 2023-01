La querella buscará probar que Viollaz y Lucas Pertossi fueron parte de la brutal golpiza que le quitó la vida a Fernando Báez Sosa

En la novena audiencia del juicio, los peritos de la Policía Federal que analizaron videos y fotos de la golpiza a Fernando Báez Sosa realizaron un importante aporte multimedia a través del cual se observó que Luciano Pertossi habría participado del mortal ataque al joven de 18 años.

Tras esta prueba presentada ayer que compromete al rugbier, la querella asegura que Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi también le pegaron a Fernando.

“No hicieron de vallado humano, estaban pegándole a Fernando también”, señaló este viernes Fernando Burlando y recordó que “Inicialmente la fiscalía ubicó a estas dos personas como un cerco humano: pegándole a Tomás D’Alessandro —amigo de Báez Sosa— y amenazando a todas las personas que querían acercarse para defenderlo”.

“Yo tengo certeza de que no fue así —enfatizó Burlando en declaraciones al programa de Telefé Cortá por Lozano—. Lucas Pertossi, quien supuestamente es uno de los que no pegó, porque estaba filmando, fue la persona que apaga el teléfono en el momento que lo abordan Enzo Comelli y Ciro Pertossi. En ese momento lo apaga, ¿o por que piensan que lo apaga? Después se lo ve en las imágenes al lado de Fernando. No se lo ve solamente pegándole a D’Alessandro, sino que lo tenemos identificado al lado de Fernando”.

A prueba presentada ayer y que comprometió a Luciano Pertossi logró generar la primera grieta en el pacto de silencio que mantienen los rugbiers en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. En este sentido, Burlando se apuntaló en el trabajo presentado por los peritos de División Individualización Criminal Análisis Forense Facial de la Policía Federal para su argumentación.

Así, sobre Ayrton Viollaz aseguró: “Lo mismo nos pasa con Ayrton Viollaz, que supuestamente dicen que no pegó. Si vos te fijas en la filmina que ayer presentó la Policía Federal, está pegado al cuerpo de Fernando”.

