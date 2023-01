El rugbier Luciano Pertossi rompió el ‘pacto de silencio’ en el juicio por Fernando Báez Sosa: “Yo no estaba”

El acusado tomó la palabra tras ser apuntado por los forenses en la novena audiencia del proceso por el crimen de Fernando Báez Sosa." No se esfuerce en hacer preguntas porque no voy a contestar", le señaló luego a la fiscalía.

«Quiero aclarar algo: yo no estaba ahí». La frase, una fracción de segundos, conmovió en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, donde se desarrolla el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa (18), asesinado a golpes en Villa Gesell hacia casi tres años.

¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? El momento sorprendió a todos. Luciano Pertossi (21) se paró y pidió hablar. Habló. Y dejó helados a todos. «Los otros acusados abrieron los ojos, sorprendidos, no lo podían creer», le cuenta a Clarín un allegado a la defensa de la familia de la víctima.

Ocurrió´durante la exposición de los peritos de la Policía Federal, cuando los rugbiers fueron reconocidos en distintos momentos de la secuencia previa y posterior del ataque. Pero en la golpiza no había sido mencionado Luciano Pertossi. Entonces la querella pidió pasar un video, que muestra cuando le pegan a D’Alessandro, amigo de Fernando.

Detrás de un auto se ve pasar una silueta, un chico con remera negra. Los peritos encargados de analizar las imágenes empezaron a descartar, a hacer deducciones con otras imágenes. Quedaron tres, luego dos, con similares ropas, Uno de ellos, descartados los demás, era Pertossi.

En ese momento, Luciano levantó la mano e intervino Hugo Tomei -abogado de los rugbiers-, y avisó: «Luciano Pertossi quiere hacer una aclaración», dijo.

Pidieron sacar a los peritos y el joven se sentó en el banquillo. «Quiero hacer una aclaración», remarcó.

«Eso es hablar. ¿Quiere declarar?», le respondió y al mismo tiempo le preguntó la jueza María Claudia Castro.

«No, aclarar», insistió Pertossi. «Está bien, eso es hablar», retrucó Castro,

​ «Quiero aclarar que yo no estoy ahí, como están diciendo», dijo el joven. El fiscal del juicio, Juan Manuel Dávila, pidió preguntar, dónde estaba, qué estaba haciendo si no estaba ahí, pero Pertossi se negó a responder.

«No se esfuerce en hacer preguntas porque no voy a contestar», insistió el rugbier. El equipo de Fernando Burlando, que representa a la familia de Báez Sosa, también quiso preguntar. «No me vas a sacar nada, no te voy a decir nada», les dijo Pertossi.

«No se entiende qué quiso hacer, no se entiende. Fue muy sorpresivo. Y además predispone muy mal a todos, los demás acusados se sorprendieron también», le comentó a este diario un allegado a la querella.

«Tal vez él interpretó desde su ignorancia jurídica iba a zafar de este salvajismo haciendo esa declaración. No quiso responder ninguna pregunta. Creo que Luciano Pertossi veía cierta debilidad», dijo, en un cuarto intermedio, Burlando.

