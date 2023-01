El resquebrajamiento de la cascara republicana de JxC

El escándalo de los chats filtrados entre el ministro de justicia y seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro también impacta en Misiones, como todas las actividades oscuras que suceden en buenos aires y que los muchachos reflejan en la tierra colorada.

*Por Emilia Guevara

En este caso, el ministro de Larreta y su complicidad con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en el fallo por la coparticipación que beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Paso por paso, el ministro fue apoderado del partido de Ramón Puerta, más precisamente, del partido que llevó como candidato en el 2017 a Pedro. Solo a modo ilustrativo, en aquel momento, el primogénito expresaba a viva voz: “Soy la pata peronista que necesita el presidente (…), porque su problema son los radicales que no entienden y no saben gobernar y le están haciendo mucho mal a la gestión”. Pero no desviemos la atención. El tutelado de Ramón vuelve a estar “pegado” en discusiones que impactan en otra esfera, de la cual el misionero es totalmente ajeno. Esto, sumado a su falta de trabajo en años no electorales, jamás auguran un buen personaje político.

Dentro de este mboyeré, aparecen otros aspectos que es necesario explicar más en criollo: Juntos por el Cambio en Misiones, sigue demostrando su falta de interés en los temas del misionero y, de hecho demuestran y toman precisiones sobre todo lo que compete al centralismo porteño. Tales son así las (no) expresiones de Arjol sobre el fallo de la corte. El diputado nacional decidió hacer menciones a la falta de acatamiento de Alberto Fernández pero omitió mencionar cómo afecta a las provincias y sobre todo, a las del norte. Dejemos en claro que los discursos forman opinión y a menos que Arjol sea muy pasmado o esté asesorado por los que están enfrente a su lista, tenemos entonces a alguien que decide defender los intereses de Horacio Rodríguez Larreta.

En el campo de la política nacional, nada está librado al azar. Los JxC están previendo que Rodríguez Larrenta sea, quizás, el próximo presidente y en este marco empezó el despellejamiento para acomodar militantes en las delegaciones nacionales. A Pedro le importa mucho su vuelo nacional, pues en la provincia de Misiones no trabaja para demostrar algún tipo de interés y a las pruebas de sus candidaturas (2017, 2019 y 2021) a diputado nacional me remito. Arjol tiene “el perro atado” con su banca en las últimas filas del congreso pero, su socio y principal compañero, el por ahora radical Rodrigo De Arrechea se queda afuera del concejo capitalino; según fuentes fidedignas de quien escribe, Martín no estaría alcanzando la rosca para tener un espacio en los primeros lugares de la lista de diputados provinciales como para acomodar a Rodri y además ser el candidato a gobernador del espacio, así que, alguna de las delegaciones le estará prometiendo al correli.

En síntesis, entre las discusiones de los pocos lugares y las asociaciones – poco lícitas – con la CABA, Larreta y D´Alessandro, Juntos por el Cambio aún no define candidaturas. Si me permiten un consejito, están llegando un poco tarde a las discusiones y ya lo hicieron muchas veces, capaz es momento de que hayan aprendido algo.

*Periodista USAL

Maestrando en Gobierno (UBA).