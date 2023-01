Charlas en la Sanmartiniana | Diana Amarilla: “Mi familia siempre me dejó ser libre en el arte”

En una nueva entrega de Charlas en la Sanmartiniana, un espacio de Misiones Online Televisión, conversamos con Diana Amarilla, actriz y cantante posadeña. Familia, conexión natural con la música y nuevos comienzos: esas son las aristas que caracterizan su carrera artística.

Diana Amarilla recordó sus primeros pasos por escenarios internacionales, cuando se presentó en un programa de talentos, Rojo Paraguay, en dicho país, con apenas 15 años. “Pasó todo muy rápido”, recordó, nostálgica. Esa experiencia de participar en un certamen extranjero y mudarse por varios meses a otra ciudad implicó atravesar momentos de soledad: “Me pasaron varias cosas que tuve que sortearlas en el camino”, contó.

Desde pequeña, la artista conectó con la música y el canto, también incentivada por su familia. “Siempre me dejaron ser libre en mi actividad artística y me acompañaron”, destacó.

En su larga carrera, se destaca su participación en distintas obras de teatro y shows, como “La Banda de Cantaniño” , “Drácula, el musical” y de haber sido seleccionada en 2006 como una de las mejores voces de Latinoamérica en “Latin American Idol”.

Entre recuerdos y nostalgia, Diana Amarilla recordó una de sus mejores presentaciones en un reality, luego de cantar una canción que aludía a la violencia de género, una problemática que ganaba peso en aquella época y que la tocó de cerca. La emoción que generó su voz y su interpretación, la volvió una figura ejemplar para otros artistas a nivel nacional: “Fue un momento bisagra en mi vida, porque generó otra cosa, fuera del entretenimiento”, consideró.

El ciclo de Charlas en la Sanmartiniana se emite por Misiones Online Televisión los martes desde las 12:30, con su repetición los jueves a las 22 horas, desde el canal 33 de la grilla digital de Cablevisión, el Canal 27 de aire en Posadas y por streaming en tv.misionesonline.net.

