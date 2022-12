Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “El Espíritu Santo y la batalla espiritual”

El Pastor Guillermo Decena asegura que la presencia del Espíritu Santo es fundamental para que la vida de una persona cambie, para que la luz entre y las tinieblas salgan de las personas. "La ayuda del Espíritu es tan profunda y misteriosa que deberíamos meditar en esta obra para valorarla" indicó.

«Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo» (Efesios 6:10-12 NVI).

Cuando habla de luchar contra seres de las tinieblas y, además, seres invisibles, tenemos que estar al nivel de esa lucha para poder vencer.

En la Biblia vemos la senda del Espíritu Santo para llegar a la victoria. Después de morir por los pecados del mundo en la cruz y después resucitar, se inicia una nueva era por la Sangre del Nuevo Pacto, donde la obra del Espíritu de Dios se hizo efectiva y vino a los creyentes en Cristo Jesús dándoles vida.

«…Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¡La paz sea con ustedes! -repitió Jesús-. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: -Reciban el Espíritu Santo» (Juan 20:19-22 NVI).

Esta palabra “soplar” significa en el idioma griego: soplar una flauta para sacar música. La implicación es que Dios sopló sobre cada uno y quiere tocar la mejor melodía a través de tu vida.

“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Salmo 42:1-2 RVR).

Aquí comienza la vida espiritual de todo cristiano, cuando Dios sopla del Espíritu de vida en su interior. Hay dos elementos para ser cristianos de verdad: Declarar que Jesús es el que manda y Creer que resucitó de la muerte al tercer día (Romanos 10:9).

Es por esto que ellos además de saber que Jesucristo era el Señor y lo habían expresado, debían ver las marcas de los clavos, para que creyeran que era el mismo cuerpo que fue traspasado en la cruz, pero que ya había resucitado como lo habían profetizado.

El Pastor Guillermo Decena destacó que el Espíritu Santo hace una obra profunda y maravillosa en cada uno: 1. Te convence de pecado (Juan 16:8). 2. Te guía a Cristo (Juan 16:13). 3. Es tu maestro y guía de día en día (Juan 14:26).

Debieron esperar después de 7 semanas para que puedan estar listos para salir a conquistar el mundo y vencer al enemigo de las almas (Hechos 1:4-5).

Más de siete mil promesas tiene la Palabra de Dios, pero una de la más importante es esta: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto» (Lucas 24:19).

I) La promesa era el Bautismo del Espíritu Santo:

El bautismo del Espíritu Santo es indispensable para las batallas espirituales en la vida del cristiano. El bautismo del Espíritu Santo es lo que nos da poder sobre todas las obras del enemigo, lo que nos fortalece frente a los ataques malignos y, sobre todas las cosas, es lo que nos da poder para testificar y arrebatar a los perdidos para el Reino de Dios.

Un día domingo aconteció algo tremendamente sobrenatural: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos (Hechos2:1-4). Dios había planeado este derramamiento desde cientos de años antes. «Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones» (Joel 2:28-29).

Dios ha planeado que seamos funcionales para su reino terrenal, por eso necesitamos su poder en nosotros y solo los violentos lo arrebatan. Es importante recibir este poder, es para todos los creyentes “Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hechos 2:39).

Los discípulos estaban admirados y al ver los milagros, creían en El, pero querían un reino material, lo que buscaban era algo terrenal, y lo que Jesús les predicaba eran verdades espirituales. Cuando les dijo que Él tendría que morir y resucitar, Pedro trató de convencerlo de que no permitiera eso y cuando los soldados vinieron a arrestarlo, Pedro sacó su espada.

Los antiguos creyentes se maravillaban cuando Jesús echaba fuera demonios, y lo escuchaban atentamente, pero los cristianos del Nuevo Pacto debemos hacer las mismas obras que el Maestro, usar el poder del Espíritu para imitar a Jesús, ese es el ministerio de la iglesia del Señor.

II) La investidura del Poder es un bautismo sobrenatural:

Jesús demuestra que debes poner a un lado la mentalidad material si quieres recibir lo espiritual.

A- No trates de entenderlo todo. Muchas de las cosas no las entenderemos, pero las usaremos porque las necesitamos.

B- Obedece a Dios siempre. No nos gusta esperar y mucho menos indefinidamente. Pero la obediencia significa no cuestionar, ni las formas ni los tiempos de Dios.

C- Mantén la unidad en la iglesia (Hechos 1:14). No es fácil mantenernos unidos, porque Satanás esta siempre tratando de separarnos. Es difícil unir a personas de diversas personalidades y con tantos defectos. Algunos ejemplos eran los discípulos mismos de Jesús. Para mantenerse unidos necesitaban humildad. Jesús en Juan 17 oró por la unidad de ellos, porque sabía que ellos solos no podían mantenerse unidos.

III) Cómo recibir el Espíritu Santo:

«En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba» (Juan 7:37-39).

– Tener sed: Esto es para los desesperados. El bautismo del Espíritu Santo se trata de vida o muerte, es vital para vivir y seguir adelante. Si se siente impotente para realizar lo que Dios espera de usted, entonces es buen candidato para recibirlo. Lo primero que debemos entender es que lo necesitamos. Darnos cuenta que es importante y desear intensamente tenerlo.

– Ir al que bautiza: Nadie puede dárselo sino el que derramó su sangre por amor. Los seres humanos bautizan en agua pero no en Espíritu. Jesús dijo: “el que a mi viene no le echo fuera”.

No se olvide de obedecer las instrucciones del Bautizador, de buscar ser llenos del Espíritu Santo y de esperar esa investidura de Poder de lo alto. Cuando logramos la unidad de la iglesia en buscar la presencia de Dios, la bendición viene. Dios desea bendecir, pero nosotros tenemos que cumplir los requisitos de Dios.

– Beba: Debemos hacerlo por fe. Cuando estemos en ambientes cargados del Espíritu Santo empecemos a respirar de su presencia, inhalando y exhalando, hasta sentir que empezamos a desbordar de Dios. Permita que el Espíritu Santo fluya por su boca con palabras de alabanzas aun hablando en lenguas extrañas que en su corazón comienzan a golpear. Permítase desbordar como ríos de agua viva, y el bautismo del Espíritu Santo será una realidad en usted.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano «Victory Church»