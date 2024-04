“Los íntimos amigos de Juan Cruz me agregaron al grupo ´tus siete nuevos hijos´”, sensibilizó el papá de uno de los adolescentes fallecidos en el despiste en la Costanera

La muerte de dos de los cinco estudiantes del colegio Santa María significó una gran pérdida para la comunidad educativa y dejó a un pueblo misionero consternado por lo que representó el terrible despiste en plena Costanera de Posadas.

Oportunamente, Misiones Online informó sobre el fallecimiento de Luca Ceballos en la mañana del pasado miércoles 17 de abril. Pocas horas después, en el último parte emitido por el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, se confirmó la muerte de Juan Cruz Martínez. Ambos adolescentes eran mejores amigos entre sí y antes del accidente, habían almorzado juntos.

El sumario con las actuaciones policiales recién fue elevado esta semana al Juzgado Correccional y de Menores a cargo de César Raúl Jiménez, por lo que el proceso judicial aún está comenzando. Como primera medida, será citado a declarar Tomás M. (17), quien conducía el Peugeot 207 aquel fatídico mediodía. Pero, su testimonio se retrasaría hasta que, al menos, se cumpla el plazo de su tratamiento terapéutico.

Quien más se expresó a través de las redes sociales es Jorge Martínez, papá de Juan Cruz. El profesor de educación física y personal trainer recibió unos minutos a este medio y se refirió en profundidad al despiste que ocasionó la muerte de su hijo y lo recordó como “el vago más bueno del mundo”.

“Sabemos que los chicos iban en exceso de velocidad, pierden el control del auto y pegan contra el camión. Yo digo accidente entre comillas, porque a la velocidad a la iba el auto no era normal. Lo único que pedimos es que el Juez Jiménez, que sabemos que trabaja, investigue y que haga caso a las peticiones de la Fiscal, para determinar la velocidad y también si es cierto que los chicos gritaban pidiendo que frene o pare”.

Su pedido es que se investigue concretamente como fue el hecho, el saber que pasó, luego ver si se hará justicia o si al conductor lo inhabilitaran para manejar. “Se perdieron dos vidas, sigo diciendo que fue un accidente con desgracia, pero también convengamos que la velocidad no era normal. Ayer vi por primera vez el auto y estaba destruido”.

Reveló que Juan Cruz iba de acompañante en el Peugeot 207 y era el único de los cinco adolescentes que llevaba puesto el cinturón de seguridad. “Tenía la marca del cinturón en el pecho, por eso fue el único que no sufrió ningún tipo de fractura, pero él se llevó de lleno el golpe contra el camión y su cerebro sufrió contusiones graves”.

Con respecto a la relación de su hijo con Tomás M., el conductor del automóvil, mencionó que eran compañeros de colegio pero que el joven de 17 años no era parte de su círculo íntimo de amigos. “Juan Cruz fue a almorzar con Luca, que iba atrás de él, de ahí los otros tres le pasan a buscar para ir a educación física. Tomás no era del círculo chico de amigos de Juan Cruz”.

Apuntó contra el padre del conductor del Peugeot 207. “En ningún momento Tomás o su familia se acercaron a hablar con nosotros, eso lo expresé en las redes, lo que más me llama la atención es la falta de empatía del papá, nunca se acercó a hablar con nosotros, él llegó primero al hecho, no nos avisó, subió a su hijo al auto y lo llevó al hospital, mientras que los otros quedaron a su suerte, no había llegado la ambulancia ni la policía. Esa actitud me llama mucho la atención siendo el padre y adulto. Del chico, siempre lo voy a decir, no podés esperar mucho, nosotros los padres tenemos que dar el ejemplo. Podía dar aviso al colegio o a otro padre que había ocurrido un accidente”.

El recuerdo presente de su hijo

Juan Cruz y Luca tenían tan sólo 17 años. Lucharon por su vida durante seis días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Madariaga y sus corazones se apagaron casi al mismo tiempo. Eran mejores amigos y justos, descasarán en paz.

“Juan Cruz, como más de una vez lo dije y lo seguiré diciendo, para mi es el vago más bueno que conocí en el mundo. Era buen hijo, buen hermano, buen novio, buen alumno, deportista Se destacaba mucho en el fútbol, después lo dejó y comenzó boxeo, donde se destacó también. Era un buen vago, donde iba hacía amigos, no tenía problemas con nadie, es una perdida dolorosísima. Su sueño era ir a la Bombonera y ver un partido de Boca, había ido de chiquito, pero nunca vio un partido. Esa era mi promesa”.

Además de Juan Cruz, Jorge tiene otra hija que hoy también sufre la pérdida de su hermano menor. “Mi hija está bien, mañana se vuelve a Buenos Aires para continuar sus estudios. Yo soy un resiliente, con la fuerza que me da Juan Cruz y la gente, retomé mi trabajo y ahora me voy a abocar a hacer Justicia, que se sepa realmente que fue lo que pasó y poder despedir en paz a nuestro ser querido”.

Jorge, @morochomartínez en Instagram, utiliza sus redes sociales para postear cientos de fotos y vídeos recordando a Juan Cruz y expresando en algunas oportunidades su descontento con la familia de Tomás M.

“Cuando mis hijos eran chicos, nos sacábamos muchas fotos, ahora de grande se complica porque él no se quería sacar tantas, ahora apelo a los amigos, me agregaron a un grupo que se llama ´tus siete nuevos hijos´, que son los amigos más cercanos a Juan Cruz. Apelo a que ellos me manden videos y fotos actuales”.

Por último, se refirió a un video en particular, “Hay un vídeo de él cabeceando un mango, era su época de loquito del fútbol. Ese día íbamos caminando, cabeceó el mango y lo filme. Ahora estaba abocado de lleno al boxeo”.