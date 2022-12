Mundial Qatar 2022 | Así juega Australia, el rival de Argentina en octavos

La altura y el juego físico son los principales atributos del seleccionado oceánico que viene de dar una sorpresa al clasificarse a la segunda fase del mundial dejando fuera a Dinamarca. Practican un fútbol directo sin mucha posesión de pelota. Juegan de contra, apuestan a la velocidad de sus punteros y laterales. Solo Francia consiguió hacerle goles en fase de grupos.

Atrás quedaron los tiempos en los que Australia alineaba figuras de renombre como Mark Viduca o Harry Kewell en su once inicial. La versión 2022 de los Socceroos (así se hacen llamar) de hecho no cuenta con ningún jugador que sea titular habitual en alguna de las ligas importantes de Europa, sin embargo, eso no les impidió dar dos sorpresas: primero dejaron afuera a Perú en el repechaje que otorgó la última plaza disponible para el mundial y en la primera fase se anotaron dos triunfos y dejaron afuera a Dinamarca, una de las selecciones que muchos señalaban como candidata a dar la sorpresa.

Lo primero que llama la atención del plantel australiano es la altura. Ninguno de los jugadores que habitualmente alinea el técnico Graham Arnold mide menos de 1,80 metros. El primer zaguero central, el escocés Harry Souttar, con sus 1,98 metros de altura rechaza todas las pelotas que lleguen por aire al área propia y es un peligro para los rivales en cada pelota parada que le permita pisar el área rival.

Por lo que pudo verse en los tres partidos que disputó en el mundial, a los australianos no les seduce la idea de retener el balón en posesiones largas, prefieren el juego vertical, pelotas largas y corridas veloces.

Con esa fórmula sorprendió en su estreno mundial al abrir el marcador contra la poderosa Francia, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo de manera categórica. Pero contra Túnez y Dinamarca sostuvo su valla invicta gracias a una defensa férrea, aunque por momentos muy retrasada. Usualmente presenta un esquema 4-1-4-1 o 4-2-3-1 en defensa que se desdobla en un 4-4-2 en ataque.

El técnico Graham Arnold parece tener diez titulares definidos y un puesto en el que todavía no ha encontrado las mejores respuestas: el arquero Mat Ryan, los centrales Souttar y Kye Rowles, el lateral izquierdo Aziz Behich, los volantes Aaron Mooy, Matthew Leckie, Jackson Irvine y Mc Gree y los delanteros Duke y Goodwin jugaron desde el comienzo los tres partidos de la fase de grupos en tanto que por el lateral derecho de la defensa se sucedieron Fran Karacic (ante Francia), Nathaniel Atkinson (con Tunez) y Milos Degenek (con Dinamarca). El arquero suplente es Andrew Redmayne, aquel que en el repechaje ante Perú dio desconcertantes pasos de baile antes de cada penal.

El partido esperable

Tomando en cuenta los antecedentes, lo más probable es que Australia adopte un planteamiento defensivo, pare a sus jugadores en el primer tercio del campo, regale pelota y terreno a Argentina y espere agazapado una oportunidad para salir de contra.

Precisamente, de contraataque, tras un córner y un mal retroceso de los daneses, llegó el gol de Leckie que les selló el pasaje a octavos.