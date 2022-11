Mundial de Qatar | Argentina enfrentará a Australia el próxima sábado por los octavos de final: hora, TV y formaciones

La selección argentina se quedó con el primer lugar del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 con la victoria frente a Polonia en el cierre de la fase de grupos. Alexis Mac Allister y el cordobés Julián Álvarez marcaron los goles, en el complemento, del seleccionado nacional en el estadio 974.

Jugará contra Australia este sábado 3 de diciembre a las 16 (hora Argentina). El partido de Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por TV Pública y TyC Sports.

Los otros cuadros de octavos de final definidos los aminarán Países Bajos (1° del A) vs. Estados Unidos (2° del B), el sábado a las 12; Francia (1° del D) vs. Polonia (2° del C), el domingo a las 12; e Inglaterra (1° B) vs Senegal (2° del A), el domingo desde las 16.

Con dos golazos, la Selección Argentina le ganó a Polonia y enfrentará a Australia en octavos de final del Mundial

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Argentina dio el golpe y se quedó con la victoria por 2-0 en el estadio Stadium 974. Alexis Mac Allister (0′ 2T) y Julián Álvarez (21′ 2T) convirtieron para la selección de Argentina.

Argentina hizo lo que quiso al controlar el juego con superioridad en la posesión de balón (71%) y mayor cantidad de remates. De los 25 disparos, 16 tuvieron destino de arco y 7 acabaron afuera.

El delantero de Argentina Lionel Messi desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 38 del primer tiempo.

La figura del partido fue Rodrigo De Paul. El volante de Argentina efectuó 141 pases correctos y recuperó 5 balones.

Enzo Fernández también jugó un buen partido. El volante de Argentina efectuó 83 pases correctos y recuperó 5 balones.

A los 58 minutos de la segunda etapa, el delantero Ángel Di María levantó al público con un caño a Bartosz Bereszynski.

Fue un duelo que se frenó por la acumulación de faltas, que cortaban el ritmo. Hubo 2 amonestados: Marcos Acuña y Grzegorz Krychowiak.

El estratega de Polonia, Czeslaw Michniewicz, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Wojciech Szczesny en el arco; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski en la línea defensiva; Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski y Przemyslaw Frankowski en el medio; y Karol Swiderski y Robert Lewandowski en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Lionel Scaloni salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Emiliano Martínez bajo los tres palos; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad de cancha; y Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Stadium 974 fue Danny Makkelie.