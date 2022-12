Este miércoles, la Selección Argentina se enfrentó a Polonia, en un partido clave para avanzar con comodidad hacia los octavos. Tras un partido intenso finalmente ganó 2-0 para alegría de los hinchas de todo el país.

Cientos de hinchas se congregaron en la Costanera de Posadas para festejar el triunfo de la albiceleste. Así vistieron de celeste y blanco a la capital misionera. Con bombos, camisetas, banderas expresaron la felicidad por el resultado tan esperado, incluso las mascotas se vistieron con los colores de la selección.

Ahora la selección argentina se quedó con el primer lugar del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 con la victoria frente a Polonia en el cierre de la fase de grupos. Alexis Mac Allister y el cordobés Julián Álvarez marcaron los goles, en el complemento, del seleccionado nacional en el estadio 974. De esta manera, el próximo desafío será contra Australia.

El partido se llevará a cabo este sábado 3 de diciembre a las 16 (hora Argentina). El partido de Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por TV Pública y TyC Sports.

Los otros cuadros de octavos de final definidos los aminarán Países Bajos (1° del A) vs. Estados Unidos (2° del B), el sábado a las 12; Francia (1° del D) vs. Polonia (2° del C), el domingo a las 12; e Inglaterra (1° B) vs Senegal (2° del A), el domingo desde las 16.

Galería de fotos

Misiones Online Mundial 2022: Ganó Argentina y pasó a octavos de final. https://t.co/08yXJcai3p — misionesonline.net (@misionesonline) November 30, 2022