Prefecturiano borracho ocasionó disturbios en un boliche de Oberá, golpeó y amenazó a la policía: “Soy de la armada, gano 380 mil más que ustedes”

En estado de ebriedad, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina amenazó y golpeó a la policía de Oberá luego de ocasionar disturbios en un boliche local. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Uno.

Borracho. Un prefecturiano en estado de ebriedad, causó disturbios en el interior de un boliche de Oberá y fue obligado a retirarse por los uniformados que realizaban tareas adicionales.

El hecho sucedió en la madrugada de este lunes, alrededor de las 4:00 horas, en un reconocido boliche obereño. Según informaron fuentes policiales consultadas, el acusado se hallaba realizando disturbios en el boliche, sin poder coordinar sus movimientos.

Por esa razón, los uniformados le solicitaron que se retire del lugar, pero el hombre reaccionó de manera agresiva, arrojando una botella de cerveza y amenazando «Hijos de puta, ustedes no son nadie para sacarme, yo soy de la armada, gano 380 mil más que ustedes, apenas me llegan a los talones, ustedes apenas 120 mil, péguenme que me importa, vamos a ver si pueden sacarme».

A continuación, se lo acompaña hasta la puerta de salida pero continúa con su actitud agresiva, por lo que se procede a la demora del mismo, quien en todo momento opuso resistencia, profiriendo golpes de puños y manifestando amenazas hacia el personal actuante.

En colaboración con la División Comando Norte, se procede al traslado hasta la dependencia policial de Martín Daniel S., perteneciente a la Marina Mercante de la Prefectura Naval Argentina.

El detenido es examinado por médico policial en turno, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, siendo alojado en la Comisaría Seccional Tercera URII.

