HéroesMisionerosDeMalvinas | De Campo Grande a Malvinas, reviví la historia del veterano de guerra Ángel Barnes

El misionero combatió en primera línea en Malvinas y en un nuevo capitulo de “Homenajes por los 40 años de la Guerra de Malvinas” mostramos la gran historia del veterano de guerra Ángel Barnes.

El oriundo de Campo Grande, es uno de los Héroes misioneros de Malvinas que combatió y defendió a la patria en el archipiélago. En el capitulo 32 de este homenaje de Misiones Online por los 40 años de la gesta de Malvinas, conoceremos la historia del veterano de guerra Ángel Barnes

El mismo formó parte del Regimiento Nº4 de infantería de Monte Caseros en Corrientes. En Malvinas integró un grupo tres soldados con los cuales compartió la mayor cantidad de tiempo, aún hoy recuerda a Espinosa y Godoy, hermanos suyos en la guerra.

Hace 25 años que vive en Garupá y en una gran charla con Misiones Online contó su historia y experiencia en la Guerra de Malvinas. “Cada veterano que estuvo en Malvinas tuvo una historia y una forma de ver”, expresó.

Entre los datos más destacados, contó que al momento en que se recuperan las islas, Barnes ya estaba de baja desde hace algunos meses cuando lo fueron a buscar hasta el monte donde trabajaba.

Al llegar al regimiento en Monte Caseros, cambió el lugar de un inexperto soldado más joven que él que solo tenía dos meses de entrenamiento, y se ofreció ir por él. “Fui a hablar con el jefe de compañía para que lo saque al pibe y me ponga a mí”.

En las islas, llegó a Monte Harrient el 27 de abril de 1982, donde junto s sus camaradas combatió en primera línea, a pesar de que no pudieron usar la artillería pesada. “Fuimos trasladados a Monte Harriet, en primera línea y ahí me quedé. Desde ahí fue todo el proceso desde ese día hasta que caímos prisionero”.

Tal vez le interese leer: Misiones | Excombatientes de Malvinas recibirán el mismo aumento que se destina para los empleados de la administración pública

Asimismo, destacó que «El miedo existía siempre, el que dice que no tenía miedo, miente», afirmó. Por otro lado, se refirió a la polémica por los alimentos que escaseaban durante la guerra y sostuvo que «nunca se quejó de la comida». Entendía el contexto y las posibilidades y necesidad que pasaban.

“Yo nunca me queje y no me voy a quejar nunca del tema comida. Todos los que fuimos a Malvinas de una u otra manera pasamos hambre. No fue porque nuestro jefe nos mezquina, jamás. No comíamos nosotros durante todo el día porque a los que iban a buscar la comida les agarraba los bombarderos y esa comida se perdía”, expresó Barnes.

Entre los pasajes mas duros de esta entrevista, Ángel remarcó la crudeza de la guerra:“Me toco ver compañeros de la compañía que murieron por ondas expansivas”.

Otro de los graves inconvenientes que tuvo en las islas fue el conocido padecimiento denominado «Pie de trinchera». “Fue jodido porque se me empezaron a pudrir los pies por la humedad, las medias mojadas y todo eso. Mis pies ya no daban más y aguantaban porque hacía frío”.

Este problema persistió y se agravó incluso durante su regreso al continente, cuando estuve casi 2 semanas sin poder pisar o caminar.

Entre las anécdotas más destacadas contó cuando él sus camaradas tuvieron que sacrificar el par de medias extras para no quedarse sin municiones. «Tuvimos que proveernos de municiones, pero no teníamos como guardarla. Entonces lo que hicimos es usar un par de medias de recambio para hacer bolsas y ahí poner las municiones para después recargar en los cargadores”, contó.

En su regreso a Misiones, ya en Posadas y sin conocer casi nada comentó: “Cuando volví empecé a preguntar donde quedaba la terminal”. La odisea para volver a Campo Grande se hizo difícil porque Ángel no conocía la capital misionera, es más, anteriormente contó que “Yo de mi casa conocí Corrientes cuando me fui al ejército, después no conocía nada, Posadas no la conocía”, agregó.

En una de sus últimas reflexiones, comentó que esta entrevista le sirvió pero que desde lo personal también lo sorprendió: “Nunca pensé que iba a estar hablando porque es la primera vez, nunca pensé estar hablando de Malvinas o parte de la vida de uno. Fue un pedido especial del amigo Castelnovo y pensé ‘hace 40 años que nos conocemos, voy hacerlo por él’”, cerró Ángel.