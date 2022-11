Expediente Qatar 2022 | Así llega la Selección de Brasil al Mundial

A menos de una semana del inicio de la cita mundialista, y a poco más de una semana del debut de la Verdeamarela, Misiones Online te trae un repaso por los mundiales del seleccionado nacional de Brasil para que vivas la previa de la mejor manera.

La Selección de Brasil formará parte del Grupo G en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en donde se enfrentará a Serbia, Suiza y Camerún. Los dirigidos por Tite (BRA) tendrán su estreno el jueves 24 de noviembre y cerrarán la fase de grupos el viernes 2 de diciembre. La Canarinha volverá a compartir grupo junto a Serbia y Suiza, tal como sucedió en la última cita mundialista en Rusia 2018. Brasil participará en su 22° Copa Mundial de la FIFA. Es la única selección que estuvo presente en todas las ediciones del torneo.

Brasil es el máximo ganador de Copas Mundiales FIFA de selecciones absolutas: 5 (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), siendo además el combinado nacional que más triunfos (73) y puntos logró a lo largo de la historia de los Mundiales (237). Con 229 conquistas, Brasil se mantiene además como el seleccionado con más goles anotados en toda la historia de la Copa del Mundo.

Las mejores participaciones de la Verdeamarela en Mundiales FIFA fueron en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 cuando se coronó Campeón. El seleccionado brasileño lleva 7 mundiales seguidos terminando el certamen entre los 8 mejores del mundo. No queda eliminado de un Mundial en instancia de Octavos de Final desde Italia 1990 (derrota contra Argentina 0-1, con un gol de Claudio Caniggia).

La mayor racha de victorias consecutivas en Mundiales pertenece a la Selección de Brasil (11). La Verdeamarela ganó sus 7 partidos en el Mundial de Corea/Japón 2002 y los 4 primeros encuentros en Alemania 2006.

Brasil llegó a Qatar como líder e invicto de las Eliminatorias Conmebol (14PG-3PE). Obtuvo su clasificación al Mundial con 45 puntos en el proceso clasificatorio en donde superó a la Argentina de Marcelo Bielsa, quien había sumado 43 unidades en el proceso a Corea/Japón 2002 (desde el cambio de formato en las Eliminatorias Conmebol desde las clasificatorias rumbo a Francia 1998).

El seleccionado de Tite acumuló una racha de 34 partidos sin perder por eliminatorias (26PG-8PE) y consiguió 14 victorias en el camino a Catar 2022, siendo el mayor número de partidos ganados por un seleccionado en una misma edición en la historia de la competición. La Canarinha finalizó el torneo con la valla menos vencida (5 goles concedidos) y en la cima de los rubros de goles (40), asistencias (25) y disparos (238).

Neymar (Brasil) lideró el número global de asistencias (8). El astro brasileño fue el jugador con mayor participación de gol en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 (8 tantos y 8 asistencias). Richarlyson obtuvo el mejor porcentaje de efectividad en disparos en el trayecto rumbo a Catar: 50% (6 anotaciones tras 12 remates).

Récord de Brasil en Mundiales: 109 PJ / 73PG-18PE-18PP (229GF-105GC) y 72.5% de efectividad. Alcanzó los Cuartos de Final en el Mundial de Rusia 2018 cuando cayó en esta instancia contra Bélgica por 2-1. Ganó 3 de sus últimos 4 juegos mundialistas (2-0 vs. Costa Rica, 2-0 vs. Serbia y 2-0 vs. México).

Ronaldo y Pelé son los máximos goleadores de Brasil en la Copa del Mundo FIFA (15 y 12 respectivamente). El astro brasileño Pelé batió el récord de ser el jugador debutante más jóven en anotar un gol en la Copa Mundial de la FIFA, en su partido contra Gales en los Cuartos de Final de Suecia 1958 con 17 años y 239 días de edad, el 19 de junio de 1958 (1-0).

La mayor goleada en una final mundialista pertenece a Brasil cuando en la definición del Mundial de Suecia 1958 derrotó 5-2 al combinado anfitrión. Allí, Pelé anotó por duplicado y se convirtió en el campeón del mundo más joven en la historia con 17 años y 249 días.

Cafú es el jugador récord en presencias con la Selección de Brasil en la historia de los Mundiales (20 presencias). El histórico lateral participó en los Mundiales de 1994 (3 PJ), 1998 (6 PJ), 2002 (7 PJ) y 2006 (4 PJ).

Debut vs Serbia

El debut del seleccionado pentacampeón del mundo en Qatar 2022 será ante Serbia, el jueves 24 de noviembre, en el estadio Lusail Iconic, por la fecha inicial del Grupo G. Cumplirá 75 juegos en Mundiales contra representantes de la UEFA. Sumó 43 triunfos, 15 empates y 16 derrotas. 16 de las 18 caídas de la Verdeamarela en Mundiales fueron ante seleccionados europeos (el resto fueron ante combinados sudamericanos).

Brasil no perdió en sus últimos 19 estrenos Mundialistas (16 victorias y 3 empates). De hecho, el Scratch solo perdió en sus 2 primeros inicios en la Copa Mundial de la FIFA: 1-2 vs. Yugoslavia (Aleksandar Tirnanic e Ivica Bek; Preguinho) y 1-3 vs. España (Iraragorri x2 e Isidro Langara; Leonidas) correspondientes a los Mundiales de Uruguay 1930 e Italia 1934.

Serbia estará presente en su 13° Mundial: 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990 (como Yugoslavia), 1998 (como RF de Yugoslavia), 2006 (como Serbia y Montenegro), 2010, 2018 y 2022 (como Serbia). No estuvo presente en 9 ediciones. Su goleador histórico en Mundiales es Drazen Jerkovic con 4. Por su parte, Dragoslav Sekularac, Dejan Stankovic, Dragan Stojkovic e Ivica Surjak ocupan el primer puesto en presencias con 9.

Récord de Serbia en Mundiales FIFA: 46 PJ / 18PG-8PE-20PP (66GC-63GC) y 44.9% de efectividad (incluye su participación como Yugoslavia, RF Yugoslavia, Serbia y Montenegro y Serbia). SRB pasó 7 veces la fase de grupos y sus mejores actuaciones fueron los 3° puestos alcanzados como Yugoslavia en Uruguay 1930 y Chile 1962, mientras que su más bajo desempeño lo obtuvo como Serbia y Montenegro en Alemania 2006 cuando no superó la primera ronda y terminó en el último puesto (32°).

Suiza quiere dar la sorpresa

Por la segunda fecha del Grupo G, Brasil se verá las caras contra Suiza, el lunes 28 de noviembre en el Stadium 974 de Doha. Será el tercer duelo contra los suizos en Mundiales (empataron los 2 duelos anteriores). El primer cruce fue en el Mundial de Brasil 1950 (28/6/1950) por la 2° fecha del Grupo 1 en el estadio Pacaembú de San Pablo: 2-2 con goles de Alfredo Li y Baltazar para el anfitrión y Jackie Fatton x2 para los europeos. Por último, se midieron en Rusia 2018: 1-1 por el Grupo E en el Rostov Arena, gracias a los goles de Philippe Coutinho para Brasil y Steven Zuber para Suiza.

Suiza participará de su 12° Copa del Mundo (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). No estuvo presente en 10 Mundiales. La mejor actuación de los suizos en una Copa del Mundo fue como anfitrión en 1954, cuando logró el 5° puesto al llegar a los Cuartos de Final. Además, alcanzó esta instancia en sus dos primeras experiencias en Italia 1934 y Francia 1938. En tanto que su peor desempeño fue en Sudáfrica 2010 (19o) pese a haber vencido al eventual campeón España en el debut del torneo.

Récord de Suiza en Mundiales: 37 PJ / 12PG-8PE-17PP (50GF-64GC) y 39.6% de efectividad. Los helveticos superaron 3 veces la instancia de grupos, tras 7 disputadas. Su máximo anotador es Sepp Huegi (6 goles). Mientras que, Valon Behrami y Stephan Lichtsteiner lideran el rubro de presencias con 10 (4 PJ en 2010, 3 en 2014 y 4 en 2018). Suiza disputó el partido con más goles (12) en la historia de los Mundiales. Fue derrota 7-5 vs. Austria por los Cuartos de Final de Suiza 1954.

Camerún, el último rival

Brasil cerrará la instancia de grupos frente a Camerún el viernes 2 de diciembre en el Lusail Iconic. Los brasileños disputaron 2 encuentros ante este rival en los Mundiales, con 100% de eficacia y 3 tantos de diferencia en el marcador: 3-0 (Romario, Marcio Santos y Bebeto) en Estados Unidos 1994 y 4-1 (Neymar Jr. x2, Fred y Fernandinho; Joel Matip) en Brasil 2014. La Verdeamarela ganó sus 7 partidos ante selecciones de la CAF en la historia de los Mundiales, (20 goles a favor y 2 recibidos).

La única vez que anotó menos de 3 tantos vs. elencos africanos fue en el 1-0 vs. Argelia en México 1986. Sus triunfos: 3-0 vs. Zaire (Alemania 1974), 1-0 vs. Argelia (México 1986), 3-0 vs. Camerún (EE.UU. 1994), 3-0 vs. Marruecos (Francia 1998), 3-0 vs. Ghana (Alemania 2006), 3-1 vs. Costa de Marfil (Sudáfrica 2010) y 4-1 vs. Camerún (Brasil 2014).

Camerún disputará su 8° Mundial de la FIFA, todos fueron después de España 1982 (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 y 2022). Roger Milla (5) y Samuel Eto’o (3) son los máximos artilleros del seleccionado en los Mundiales. En tanto, Francois Omam-Biyik es el jugador con más apariciones para Camerún (11).

Récord de Camerún en la Copa Mundial: 23 PJ / 4PG-7PE-12PP (18GF-43GC) y 27.5% de efectividad. El conjunto africano volverá a una Copa del Mundo tras ausentarse en Rusia 2018. Su última participación fue en Brasil 2014 cuando consiguió su peor posición en la historia de la competencia (32°). Su mejor performance fue en Italia 1990, en donde alcanzó por primera vez los Cuartos de Final (fue la única vez que logró superar una instancia de grupos).

