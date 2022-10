Turismo Nacional | El misionero Bautista Bustos tuvo una buena performance en Trelew

El joven piloto de Apóstoles pudo llegar entre los 10 mejores de la final de la Clase 2 del Turismo Nacional, que cumplió con la décima fecha de la temporada en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, provincia de Chubut.

El misionero Bautista Bustos largó 18° en la clase 2 del Turismo Nacional y al cumplirse la primera vuelta marchaba 15°. En el próximo giro ingresó el auto de seguridad por el despiste de Sandro Abdala pero la acción se reanudó en la vuelta 3. Promediando la competencia, el misionero se encontraba 12° y debía cuidarse de Sergio Fernandez y de Marcelo Guevara.

Se vuelvió a pausar la final por varios despistes, pero esto favoreció al apostoleño ya que pudo avanzar un poco más. Luego tuvo un roce con Pozner que luego se recuperó. Finalmente quedó 9° sumando así buenos puntos para el certamen. El ganador se definió en los últimos metros de carrera por 6 milésimas a favor de Marco Veronesi que fue escoltado por Maximiliano Bestani y Facundo Leanez.

“Estoy contento por el gran resultado de hoy, ayer dije que teníamos un gran auto. Demostramos que podíamos avanzar. No fue fácil la carrera, hubo muchos roces, pero no perdimos ritmo en ninguna vuelta. A mitad de carrera tuve un toque, intenté frenar lo más posible pero no lo pude esquivar. me comencé a preocupar porque los relojes quedaron locos, por suerte el motor quedó bien y no perdió rendimiento. Estoy contento porque el equipo encontró el auto” expresó Bustos.

Matías Cravero con 234 puntos, lidera el campeonato seguido de Christian Abdala (227), Facundo Leanez (193), Ignacio Procacitto (178) y Matías Signorelli (176), que completan los primeros cinco puestos del certamen. La próxima fecha será el 4, 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires, donde se correrá la carrera de los 200 pilotos.

“Gracias a las empresas que siguen apostando por el Bustos Team: Soychu Frigorifico de Aves, Angel Motos, Melius Mutual, Municipalidad de Apóstoles, Petromisiones S.A, Barrios Computación, SEPPIA Servicios Agropecuarios, Pato Pampa, Manantial de Oro, MultiExpress Supermercados, FRIMSA S.A., Ali Max, BRAVA, Parabrisas Pergamino, DAPSA, Gentili, Activar, V8 BAR, Calma y a Oscar Herrera Ahuad que siempre está pendiente de todos los pilotos que representamos a Misiones a nivel nacional” dijo.