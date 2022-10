Video | Maltrato animal en Posadas: salvaje ataque de un recolector de basura a un perro callejero

Brutal. Solo esta palabra cabe para la agresión que llevó adelante un recolector de basura contra un perro en el barrio Miguel Lanús de Posadas. El hecho ocurrió este viernes, generó repudio y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Según expresaron los vecinos, el hecho ocurrió este viernes en el sector C del barrio Miguel Lanús de la capital misionera. El dueño del video manifestó que observó las imágenes de la cámaras de seguridad porque le sorprendió el desconsolado llanto del can.

Incluso, según se puede observar en el video, el recolector de basura llamó al animal y sin motivo alguno, le propinó una brutal patada. Testigos afirman que dos animales fueron golpeados por el mismo trabajador. “El perrito blanco recibe una patada también”, dicen los vecinos.

Inmediatamente, las redes sociales se vieron invadidas de repudias hacia el recolector de basura de Posadas.

Cabe mencionar que la Ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y se pueden denunciar. Dentro de lo que pueda cumplir el victimario, la Ley indica que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivas, podés hacerla: En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho. En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción). En el Juzgado de instrucción.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.