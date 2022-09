Apóstoles | Padres de la EPET N°5 juntan firmas para solicitar información sobre las medidas que tomó el colegio luego de la muerte de un alumno

Un grupo de padres de la Epet N°5 de Apóstoles presentarán una nota al Consejo General de Educación (CGE) solicitando información sobre las medidas que tomó la institución luego de la tragedia. “Queremos saber si algo cambió”, señaló Marita Nuñes, madre de un alumno de 4° año.

Marita Nuñes – Santa María de Las Misiones

La nota, que empezó a circular y se hizo viral, fue escrita por padres que solicitan datos sobre las medidas que tomó la institución luego de la tragedia. Al respecto, Nuñes detalló que la misma se realizó desde el respeto, ya que luego de la viralización algunos padres lo tomaron a mal: “Aún no tuvimos ninguna reunión informativa, si los directivos de la institución no pueden realizar reuniones con los padres, que alguien nos informe sobre lo que está pasando”, agregó.

Desde la EPET N°5 aseguraron que algunas cosas cambiaron, incluso se supo que psicólogos del CGE visitaron el lugar. Sin embargo, los padres se enteraron de lo que sucedido por intermedio de los niños, de otros padres y los medios de comunicación locales. Además, durante el año ocurrieron otras situaciones que tampoco fueron informadas, entre ellas, que se encontró un arma de fuego dentro del establecimiento, según contó Nuñes.

Con respecto al accidente que sufrió Bojcho, Nunes aseguró que los chicos relataron que algunos profesores les hablaron, diciéndoles que se encuentran protegidos y asegurados. Sin embargo, consideró que “hoy no se sienten seguros con sus profesores. No es un ataque hacia ellos, simplemente queremos saber con qué seguridad cuentan nuestros hijos”, lo cual motivó a redactar la nota que presentarán al CGE y a la Dirección de Educación Técnica.

Actualmente el taller en donde sucedió la desgracia se sigue dictando, aunque no se sabe si lo da el mismo profesor y con la misma modalidad. “Es una incertidumbre realmente”, afirmó. También contó que, en una oportunidad, los chicos esperaron una hora que los profesores les indiquen lo que deben hacer. Asimismo, ratificó que no se trata de un ataque hacia nadie, sino un pedido de información y explicaciones para solucionar la situación.

Luego del suceso, desde la Epet N°5 se mostraron más estrictos en el uso de vestimenta apropiada y elementos de seguridad. Además, Nunes contó que no conoció a Bojcho personalmente, solamente supo que fue compañero de curso de su hijo.

Sin embargo, consideró que “en una situación similar cualquier persona de bien estaría dispuesta a colaborar con lo que sea con los padres”. Destacó que, según su hijo, Bojcho fue buen compañero, agradable y con buena relación.

En esta misma línea, comentó que acompañaron a la familia en la despedida que se realizó en la localidad de Azara. Desde el municipio salieron colectivos para trasladar a los chicos y acompañar a los padres.

Por otro lado, los padres apostoleños buscan solucionar la situación de los estudiantes que viajan de otras localidades: “Por lo que sabemos quedan en las calles hasta la hora de sus clases”, contó Nunes. La preocupación nace de la empatía y solidaridad entre los padres, con el fin de encontrar una resolución en conjunto.

Aún no se sabe cómo reaccionó la institución de manera interna. La madre contó que los chicos no charlaron sobre el tema, y luego del accidente se encontraron herméticos. “¿Qué pasa con ese curso luego de la pérdida de una vida tan joven?”, se preguntó. Finalmente, sostuvo que algunos alumnos quieren participar de la Estudiantina, mientras otros no, y que es una cuestión donde los padres también influyen.

