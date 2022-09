El presidente del Mercado Central de Misiones aseguró que se normalizó la situación y hay 60 operadores trabajando

El presidente del Mercado Central de Misiones sostuvo que luego de los conflictos se volvió a trabajar con normalidad "gracias al diálogo". Manifestó que actualmente las ventas se llevan adelante de manera pacífica.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/09/09-06-Ex-Movil-Jorge-Brignole-normalizacion-atencion-Mercado-Central-7.32.mp3

Jorge Brignole – FM Express

Jorge Brignole, titular del Mercado Central de Misiones, contó que se abrió una mesa de diálogo entre los trabajadores, operadores y el Gobierno provincial. «Allí se logró un acuerdo para normalizar la actividad del Mercado. Se plantearon objetivos que hasta al momento se cumplen y se abrirá otra mesa para cuestiones que quedaron pendientes».

Asimismo, manifestó que el mayor objetivo es que todos puedan trabajar, es decir, «que los operadores puedan vender, que los changarines descargar la mercadería y que los consumidores puedan comprar los productos a un mejor precio de cuando el espacio estuvo cerrado».

Con respecto a la suba de precios y comercialización, Brignole expresó que es una merma que bajará, ya que cuando estaba cerrado el mercado, los productos subieron, pero al estar abierto el predio, la oferta y la competencia crecieron. «Hay 50 vendedores de papas, por lo tanto, aquel que sube el kilo de manera brusca, no venderá».

A su vez, señaló que la oferta en el Mercado Central es abundante para el beneficio de los compradores. No obstante, negó que haya escasez de productos, excepto los que se encuentran fuera de temporada.

Posteriormente, volvió al tema del conflicto y dijo. «Acostumbrados a vivir de crisis en crisis aquí en Argentina, en un momento donde no sabemos dónde terminará y continúa la situación, siempre habrá reclamos y la crisis hace que las personas reclamen fuertemente, en algunos casos son pedidos de subsistencia».

Expresó que este tipo de circunstancias se resuelven trabajando, y son las autoridades, quienes deben hacerlo dialogando, «más allá de las diferencias, es importante el diálogo».

En ese contexto, lamentó que «se vive una época de crisis económica similar al del Plan Austral con Alfonsín con una inflación altísima, por lo que, hablar es una salida para atravesar de este tipo de circunstancias; incluso debería ser la del Gobierno Nacional», opinó el funcionario.

«La Nación debe aumentar la producción, evitar confrontaciones con los productores agrarios y los empresarios, algo que le hace daño al país. Ojalá los nuevos cambios modifiquen para mejorar», manifestó.

Precios en el Mercado Central de Misiones

Brignole explicó que los precios quedan liberados a la economía del mercado, a la oferta y demanda, «hay suficiente oferta para que la demanda quede satisfecha, los precios suben cuando existe escasez», dijo Brignole.

Recordó que cuando el mercado estuvo cerrado, hubo escasez porque los operadores chicos no estaban trabajando por no tener depósito para sus productos, mientras que los operadores grandes no podían cubrir la demanda.

«Luego se normalizó, estos días entró mucha mercadería por lo que la oferta está garantizada», indicó. Además, sostuvo que cree en la capacidad de los emprendedores que compran en el Mercado, quienes también buscan mantener sus clientes, y ponen el precio de acuerdo a las necesidades de su negocio.

En ese contexto, señaló que el Estado no interviene en los precios, pero sí es un ente mediador entre los que venden y los que compran. «Cómo mensaje para los consumidores que vienen al Mercado, que busquen ofertas, hay 60 operadores para brindarles sus productos», mencionó.

Finalmente, expresó que a partir de lo que pasó, las autoridades deben prestar atención al Mercado Central ya que son varios los sectores que dependen de este, más allá de los operadores y trabajadores de allí, «personas humildes, minimercados, kioscos, entre otros».