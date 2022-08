Quién es Luisina de Paula, la obereña con 40 mil suscriptores en YouTube que enseña programación

Igual que para muchos, la pandemia fue un punto de inflexión en la vida de Luisina De Paula, una ingeniera en informática de 30 años oriunda de Oberá. Con un gran interés por la enseñanza, su canal de YouTube, “TodoCode”, es la prueba máxima de sus talentos. Con más de 40 mil suscriptores y 250 videos, no hay duda de que De Paula está bien posicionada como educadora online.

El interés de la ingeniera por la informática y la tecnología comenzó cuando era muy chica. “Fue una pasión que se fue desarrollando de a poco”, recordó. Durante la adolescencia se decidió finalmente por estudiar ingeniería, deseando cada vez más profundamente canalizar esos intereses en una carrera profesional. “Me recibí, me di cuenta de que me gustaba enseñar, y estudié el profesorado para aprender el lado pedagógico”, afirmó.

Los primeros años de su carrera fueron divididos en esas dos áreas, unificadas por la informática. Pero en su interior crecía un deseo que no sabía muy bien cómo cumplir. “Tenía el sueño de armar algo virtual, pero no sabía qué”, dijo. El impulso que necesitaba llegó cuando sus estudiantes le comenzaron a pedir que publique sus lecciones en YouTube. “Empecé a subir videos, pero eran resúmenes de las clases presenciales que hacía”, sostuvo.

Estos resúmenes se quedaron como tal durante unos meses, hasta que llegó la pandemia. “Esos videos empezaron a tener muchas visitas y me dije por qué no empezar a hacer algo más dedicado”, expresó. Lo que le siguió fue, de acuerdo con ella, un “boom” de visitas e impresiones. “No tenía la finalidad de ser un canal de YouTube, pero empezó a explotar y tener visitas”, aseveró.

El deseo que no sabía cómo articular se había hecho realidad sin querer. “De a poco los números y visitas subieron”, recordó. Pronto le comenzaron a llegar mensajes de todas partes. “Había gente de habla hispana en cualquier parte del mundo, y me dije que tenía que adaptar mis ejemplos argentinos para que sean más globales”, explicó. Hoy tiene más de 40 mil suscriptores, un logro inmenso sólo alcanzado por unos pocos.

Su canal, que lleva el nombre de “TodoCode”, está dividido en varios cursos organizados limpiamente en distintas listas de reproducción, listas para ser consultadas por cualquier interesado de manera totalmente libre y gratuita. “La gente puede comenzar a estudiar programación desde lo más básico, y todos los videos están enfocados en una página en donde podés recibir un certificado de forma gratuita”, indicó.

La página, creada por ella misma y con el nombre de “TodoCode Academy” (todocodeacademy.com), sirve como complemento para un canal ya de por sí bastante completo. También pudiendo filtrar los videos en base a su dificultad, en TodoCode la programación e informática en general son accesibles para todos. “Mi idea era poder llegar a la gente—no esperaba poder llegar a tanto y crecer tan rápido”, sostuvo.

Los 40 mil suscriptores fueron alcanzados en unos meros dos años, aumentando aun más el valor del número. “A lo sumo pensaba tener algo más tranquilo, pero no me esperé esto. Todos los días me levanto y miro la cantidad de suscriptores y la gente que me da cariño. Me motiva seguir porque a la gente le gusta lo que hago”, reflexionó.

La llegada internacional del canal significó que muchos ejemplos (como la preparación de un mate para enseñar algoritmos) debían ser adaptados a un público más general que sólo el argentino. “La gente me preguntaba qué era el mate, y ahí me di cuenta de que tenía que empezar a internacionalizarme”, contó. Para De Paula, parte del éxito puede ser adjudicado al sentimiento de compañía que su proyecto proveyó durante tiempos difíciles.

“Mucha gente se sintió acompañado por canales de YouTube en los momentos en que no podían ir a la escuela o a trabajar. Fue una revolución, algo que podemos ver como el lado bueno de la pandemia”, dijo. Para comenzar a seguir sus tutoriales, la ingeniera aclaró que es necesario saber cuál es el objetivo de uno al hacerlo, pero que no se necesita mucho más. “En mi caso, que trabajo con videos y edición, necesito un equipo más avanzado. Para alguien que empieza por lo súper básico, puede empezar con una computadora que tenga sin problemas”, manifestó.

“No se puede trabajar profesionalmente con algo chico, pero para empezar no necesitás tener la computadora más nueva del mercado. Podés tranquilamente empezar con lo que tengas en tu casa, y de a poco te vas a dar cuenta lo que necesitás, a medida que aprendas”, aseveró. Ahí se halla parte de la razón por el éxito de TodoCode: no se necesita ser un experto para ser un experto.