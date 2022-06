Virales y espectáculos: Polémica entre youtubers argentinos, Harry Styles actuando de polícia, el regreso del Joker y todo sobre BTS

El mundo del espectáculo es tan impredecible que a veces resulta difícil seguirle el paso. Por eso, armamos un recopilado de Virales y espectáculos con todo lo que tenés que saber para mantenerte al día con tus artistas favoritos.

Las novedades sobre Virales y espectáculos de esta semana recorren un popurrí de temas diferentes. Quizás lo más inesperado fue la separación de BTS, la reconocida banda de k-pop. No obstante, también se hizo presente la revelación del primer teaser para una película protagonizada por Harry Styles. Lady Gaga es otra artista musical que se encuentra incursionando en el mundo de la actuación y en estos días surgieron rumores de que podría caracterizar el personaje de Harley Quinn.

En el ámbito nacional, las redes fueron furor tras una nueva polémica entre dos youtuber argentinos: Mica Suárez y Pablo Agustín. Ella lo acusa de violencia psicológica y el exige una disculpa pública. Todo lo que tenés que saber está acá.

Polémica entre Mica Suárez y Pablo Agustín

La polémica entre Pablo Agustín y Mica Suárez se desató cuando el youtuber, sin nombrar a la influencer, contó que armó un «escándalo» cuando quisieron fotografiarlos juntos. Según Pablo, estaba bailando y charlando con Mica en la Bresh. Sin embargo, la situación habría cambiado radicalmente cuando el profesional quiso registrar ese momento. Ante la queja del youtuber en Twitter, Mica le respondió mediante un contundente descargo y lo acusó tanto de ejercer «violencia psicológica» como hostigamiento.

«Hace años tenemos diferencias. Pero siempre lo saludo y le respondo por respeto. Así que me saludó de lejos y lo saludé a él y a sus amigos. Enseguida se acercó el fotógrafo y él ‘foto’ y me abrazó, pero yo le respondí de una manera educada y amable que no. El fotógrafo dijo que estaba todo bien y se fue. Ese fue todo el ‘escándalo’ que dice que yo hice…».

«Le di mis razones personales por las que no me quería sacar una foto con él, por las que no me quería vincular públicamente con él y me dijo ‘te entiendo’ y me dio la mano. Pero a la hora me agarró para amenazarme: me dijo ‘mañana se te viene la venganza en las redes sociales por el momento de mierd… que me hiciste pasar'», se descargó Mica.

Y se despidió remarcando que Pablo no entendería «el no».

«Hostiga y ejerce violencia psicológica. No me quiero vincular con él ni personal ni públicamente, él lo sabe y me sigue insistiendo. No entiende lo que es un ‘no’ o lo entiende y le chupa un huevo”, cerró, entre lágrimas, en dos videos que publicó en la red social.

Pablo Agustín había respondido vía Twitter. «¿Acoso y violencia psicológica? La Amber Heard le dicen. Yo nunca mandé un mail a una marca para pedir que bajen a alguien de una campaña por ejemplo, eso me parecería violento, meterse con el laburo de alguien», escribió en Twitter.

Pero luego del descargo en video de Mica, Pablo fue más allá, posteando un escrito que contiene lenguaje más cercano al ámbito jurídico, en el que responde a las acusaciones, a las que califica como «hechos injuriantes, graves y falaces». Al final, Pablo solicita que Mica pida disculpas públicamente por los mismos medios que utilizó para vertir «las falsas acusaciones».

«Joker 2» sería un musical

Hace unos días, el director Todd Phillips confirmó que Joaquin Phoenix regresará a interpretar al villano de Gotham en la secuela titulada Joker: Folie à Deux (traducida como “locura de dos”). Ahora, una información más reciente sobre la secuela, publicada por The Hollywood Reporter, nos dice que será un musical y una importante estrella de la música y el cine estaría en negociaciones para ser Harley Quinn: la multipremiada cantante Lady Gaga.

En esta nueva y loca aventura, Phoenix no estará solo en el protagónico que le valió el Oscar en el filme original. ¿Quién ha formado parte de la vida del Joker además de Batman como enemigo principal? Originalmente llamada Harleen Quinzel, la doctora en psiquiatría que atendió al perturbado hombre en el Manicomio Gotham, lugar que alberga a numerosos antagonistas del Caballero de la noche. Y tiene sentido que, al final de la primera entrega, él estuviera dentro de este hospital psiquiátrico, aunque no sería por mucho tiempo.

El argumento principal de Joker 2 aún no ha salido a la luz, pero se reportó recientemente que se basará en el género musical y, por ende, no sorprendería que Lady Gaga esté involucrada en un proyecto de este tipo después de su brillante debut en Nace una estrella (2018). Cabe destacar que, Todd Phillips figuró entre los productores de esta última, así que no es ajeno al trabajo de la intérprete de “Bad Romance”.

En una publicación en las redes sociales, el cineasta ya había dejado ver a Joaquin Phoenix leyendo el guion de la cinta que protagonizará, aunque no confirmó exactamente cuándo comenzaría el rodaje. Si las negociaciones entre Gaga y Warner Bros. van por buen camino, ella podría relacionarse con esta producción desde su talento para la música y/o en la actuación para el papel de Harley Quinn en una versión diferente a la de Robbie.

La película en la que Harry Styles interpreta a un policía gay

El cantante y actor británico, Harry Styles, protagoniza My Policeman junto a Emma Corrin y David Dawson. La historia sigue a un policía homosexual que sigue los parámetros de la sociedad conservadora y contrae matrimonio con una mujer, aunque no dejará de sentirse atraído por otros hombres. Así es como conoce a un nuevo gran amor en su vida y se desata un triángulo amoroso. El filme se estrenará este año en Prime Video.

Dirigida por Michael Grandage, la cinta se basa en la novela homónima de Bethan Roberts publicada en 2012. “Brighton, 1957. Tom es policía y es gay. A pesar de eso, Marion, una maestra de escuela, se enamora de él. Debido a las limitaciones sociales de la época, Tom y Marion se casan, aunque Tom está enamorado de Patrick”, sostiene la sinopsis oficial.

Asimismo, la trama nos traslada 40 años más tarde cuando Tom y Marion comparten un matrimonio estable que se ha consolidado a lo largo de las décadas. De pronto, el pasado regresa a sus vidas cuando ella acepta acoger a Patrick en su hogar cuando él sufre un derrame cerebral y necesita ser asistido por otros frente a un delicado estado de salud. Los sentimientos que él y Tom tuvieron mucho tiempo atrás volverán a aflorar y pondrá de cabeza sus vidas.

Este miércoles, el servicio streaming compartió un teaser donde se muestra a Harry Styles en su primer rol para una producción de temática LGBTQ+. Junto a él, actúan Emma Corrin (The Crown) como Marion, la esposa de Tom, y David Dawson (Peaky Blinders) como Patrick, un curador de arte que trabaja en el museo de la ciudad. El elenco de la adaptación cinematográfica lo completan Rupert Everett, Linus Roache, Gina McKee, Jack Bandeira, Andrew Tieman, Kadiff Kirwan, Richard Dempsey, Maddie Rice, Dora Davis, Pierre Bergman, Ian Drysdale y Róisín Monaghan.

BTS anuncia una pausa en su carrera

La famosísima banda de K-pop BTS se tomará una pausa para trabajar en proyectos en solitario, anunció el grupo este martes. BTS dio la noticia en video durante la celebración de su «Festa dinner» por el noveno aniversario de la banda. El grupo está formado por los artistas RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin y Jungkook.

«Vamos a hacer una pausa ahora», dijo el miembro del grupo Suga. Sin embargo, un representante del grupo le señaló a CNN: «Para ser claros, no están en pausa. Pero se tomarán un tiempo para explorar algunos proyectos en solitario en este momento y permanecer activos en varios formatos diferentes».

«El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y continuar haciendo algo. Y después de que me levanto por la mañana y me maquillo, no hay tiempo para crecer», compartió RM, miembro del grupo.

El reconocimiento mundial del grupo aumentó en 2018 con sus álbumes Love Yourself: Answer y Love Yourself: Tear. También se anotaron grandes éxitos con populares colaboraciones junto a Coldplay, Halsey, Ed Sheeran y otros artistas.

A BTS los han comparado frecuentemente con The Beatles: incluso rompieron uno de los récords de los FabFour con tres álbumes No. 1 de Billboard en un solo año.

Fuente: cnnespanol.cnn.com / infobae.com / ciudad.com.ar