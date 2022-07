Son 120 mil usuarios misioneros los que mantendrán la tarifa social del subsidio de luz

Desde el Gobierno de Misiones aseguraron que los usuarios de Misiones que ya perciben el subsidio en la tarifa de luz, mantendrán el beneficio en las tarifas. Se trata de un 50% de los residenciales en la provincia.

El Gobierno nacional anunció que 1.289.955 hogares de todo el país ya cargaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y que serán procesados en los próximos días para determinar fehacientemente cuáles conservarán el subsidio en la tarifa de luz y del gas.

Misiones pone recursos económicos y humanos propios desde 2019, cuando Macri sacó subsidios, para sostener el acceso a energía eléctrica para todos los misioneros y misioneras. “En Misiones hemos mantenido la tarifa social como una forma de cuidar el bolsillo de aquellas familias de menores ingresos que tenían consumos de hasta 300 kilovatios en su factura. Estos usuarios van a ser respetados por la Secretaría de Energía a partir de la información que sea remitida por la empresa Energía de Misiones y los usuarios de las cooperativas eléctricas”, expresó en declaraciones radiales el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El Gobierno de Misiones informó que la quita de subsidios nacionales va a ser progresiva. Hay 3 niveles planteados por el gobierno nacional para acceder o quedar excluidos de los subsidios:

Ingresos altos, dejan de recibir los subsidios progresivamente.

Ingresos medios, no dejan de recibir el beneficio

Ingresos bajos, tampoco dejan de tener una tarifa subsidiada de enegía eléctrica.

En total son 120mil conexiones sociales, que si bien deben volver a inscribirse porque esta es una medida tomada por Nación, van a seguir siendo repaldadas por el Gobierno de Misiones.

Además Energía de Misiones tiene un rol social, porque en los barrios de emergencia no realiza una persecución de las personas que por diversas razones no pueden contar con todos los requisitos formales para solicitar la conexión, sino que le da acceso al servicio, con ciertas facilidades, y esa gente paga por el servicio, porque los dignifica. «Hacemos esto porque nuestro gobierno entiende que el acceso a la energía eléctrica permite que una familia trabaje mejor, que los chicos estudien, que se mantengan en comunicación con sus familias, que no pasen frío en invierno», expresaron desde el Gobierno provincial.