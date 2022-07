Herrera Ahuad exigió justicia por las víctimas del atentado terrorista a la AMIA que lleva 28 años sin sentenciar a los culpables

Herrera Ahuad recordó a las víctimas del atentado terrorista a la AMIA y exigió justicia a 28 años de una de las tragedias más dolorosas de la historia argentina. La mutual argentino-israelita también renovó el pedido de justicia en el acto por el aniversario.

Este lunes se cumplen 28 años del atentado terrorista a la AMIA, que dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. El Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se sumó a los pedidos de justicia ante la impunidad y castigo a los culpables y responsables del atentado.

“Hoy a 28 años del atentado a la AMIA, desde el Gobierno de Misiones recordamos a cada una de las 85 víctimas, acompañamos a sus familiares, seguimos exigiendo justicia y ratificamos nuestra condena al terrorismo en todo tipo de formas”, expresó el mandatario.

Hoy a 28 años del atentado a la AMIA, Desde el Gobierno de Misiones, recordamos a cada una de las 85 víctimas, acompañamos a sus familiares, seguimos exigiendo justicia y ratificamos nuestra condena al terrorismo en todo tipo de formas pic.twitter.com/mskkgJzTNT — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) July 18, 2022

Bajo la consigna “Volvemos a Pasteur”, la AMIA realizó este lunes a las 9:53 el acto central para recordar a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas cuando un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633 el 18 de julio de 1994. Volvió a ser presencial luego de haberse realizado durante dos años de forma virtual a raíz de la pandemia.

Como sucede en cada acto, a las 9.53, hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede, se escuchó el sonido de la sirena, y luego se leyeron los 85 nombres de las personas que murieron en el ataque contra la mutual de la comunidad judía en 1994.

18 de julio de 1994

El atentado terrorista, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la Justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local, fue perpetrado el 18 de julio de 1994. Dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Aquella mañana, una camioneta Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos explotó a las 9:53 contra la sede de Pasteur. Era el segundo atentado terrorista que sufría el país después del ataque a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992.

La Justicia estableció que el hecho estuvo a cargo de la organización terrorista Hezbollah, de vínculo con el gobierno de Irán. La investigación apunta ahora a dar con quienes tienen captura internacional e identificar al resto de los involucrados.

En noviembre de 2006, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso. Se aplicó así una circular roja de Interpol para Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.

También se libró un pedido de detención internacional para el ex embajador de Irán en el país, cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, pero este caso sin circular roja porque Interpol no las aplica a diplomáticos.