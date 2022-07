Otro revés para Riquelme: Agustín Almendra no renovará su contrato con Boca

El volante avisó que no extenderá su vínculo con el club. El contrato de Almendra vence en junio de 2023 y actualmente se recupera de una lesión. ¿Qué debe hacer el Consejo para no perder el patrimonio?

Justo cuando la salida de Sebastián Battaglia le daba la chance a Agustín Almendra de reintegrarse otra vez al plantel de Primera, estalló otro conflicto. Y uno que parece definitivo, de quiebre. ¿Por qué? Porque el volante decidió romper relaciones con Boca. ¿Cómo? Le avisó al Consejo de Riquelme que no renovará su contrato, que vence en junio del 2023.

De esta manera, Almendra dejó en claro que no quiere seguir en Boca. Y puso al Consejo en un aprieto: si no lo vende dentro del plazo de un año, perderá su ficha y una parte del «patrimonio del club», como también definió Ibarra al jugador en estas horas. Si el Xeneize no lo transfiere, se irá libre, como pasó con Cristian Pavón y Eduardo Salvio.

Lo que está claro es que el jugador desechó la propuesta que le hizo el club para extender su vínculo y avisó, con anticipación, que no aceptará ninguna otra. «Es una decisión personal, no la pasé bien estos seis meses», afirmó el volante.

Almendra, en definitiva, argumenta su decisión en la situación que vivió en este tiempo: desde el 28 de febrero que se encuentra apartado del plantel profesional, entrenándose con la Reserva. Ahora, se recuperaba de un tratamiento especial que se hizo en el tobillo y parecía que, sin Battaglia, el DT que lo sancionó, iba a tener otra posibilidad en Primera.

¿Cómo sigue esa historia?

Sin embargo, ante la indefinición de esa situación («Sintió que otra vez lo iban a clavar», contaron desde su entorno), Almendra se anticipó a cualquier escenario y decidió romper relaciones. Ahora hay que ver qué hace el Consejo ante su postura. Por un lado, necesita potenciarlo para poder venderlo. Y la única manera de hacerlo es que vuelva a jugar, a mostrarse, pero no parece probable que ocurra. Al menos, en Boca.

Al mismo tiempo, su posición no cayó para nada bien. Y si Román y Cía. mantienen la sanción, dejándolo sin la chance de volver a Primera, será difícil transferirlo.

El volante de 22 años, por lo pronto, también le comunicó al Consejo que tomaba esta decisión con un año de antelación, para que el club tuviera la chance de venderlo. Claro que, para que eso ocurra, se vuelve al punto anterior. ¿Cómo hará Boca ahora para valorizarlo? El último partido oficial de Agustín en Primera fue el 20 de febrero, hace ya cinco meses (entró 8 minutos ante Central).

En 2019, el club llegó a recibir una oferta del Napoli, que estaba dispuesto a pagar casi 30 millones de dólares por el volante. Al final, Boca decidió esperar una propuesta mayor por el jugador, que en ese momento tenía 19 años, considerando su enorme potencial futbolístico. Ahora, podría quedarse sin nada. Otra vez.