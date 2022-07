Liga Profesional | El once titular de Boca que se perfila para enfrentar a Argentinos Juniors este martes

En La Paternal, este martes a las 21:30 se enfrentarán el Bicho y el Xeneize en un partido crucial ya que Argentinos Juniors es uno de los líderes del torneo con 16 unidades y Boca, que suma 12 unidades, intentará sacarle puntos al conjunto local.

Boca Juniors visitará a Argentinos Juniors en el marco de la fecha 9 sin Benedetto quien salió con molestias en el último encuentro disputado.

El Xeneize realizó la última práctica de cara al duelo con el Bicho e Ibarra paró un equipo con cuatro modificaciones en relación a los que le ganaron a Talleres.

Sin tiempo de descanso tras el triunfo ante Talleres que trajo algo de algo de calma tanto puertas adentro como para el hincha que el sábado estuvo en La Bombonera, Boca ya pone de lleno la mente en lo que será el partido de este martes contra Argentinos, en el marco de la novena fecha de la Liga Profesional.

Este lunes, el Xeneize llevó adelante el último entrenamiento de cara al duelo en La Paternal y Hugo Benjamín Ibarra dio indicios del equipo que piensa poner en cancha: se perfilan cuatro cambios en relación al once que venció a la T el último fin de semana, y además un nuevo esquema (4-4-2).

De acuerdo a lo que paró el DT en el ensayo táctico, lo único que permanecerá de la misma forma es la defensa. Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero y Darío Benedetto saldrían del once y en su lugar ingresarían Jorman Campuzano, Exequiel Zeballos, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

Las ausencias de Varela y Benedetto se deben a que ambos terminaron con un fuerte golpe en el tobillo el partido del sábado y no se recuperaron de la mejor forma, con lo cual incluso es muy probable que ni siquiera formen parte de la lista de concentrados.

El resto de las variantes en Boca que tiene en mente Ibarra, tanto de nombres como de sistema, se corresponden principalmente por una cuestión táctica, teniendo en cuenta el rival y las dimensiones de la cancha. Además, los bajos rendimientos, sumado al poco descanso, son otros del porqué que llevaron al DT a meter mano en el equipo.

El plantel tendrá la tarde libre y por la noche, cuando se espera que salga la nómina de citados, se volverá a reunir para quedar concentrado en el Hotel Intercontinental.

La probable formación de Boca ante Argentinos

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Exequiel Zeballos, Guillermo Pol Fernández, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

Primer entrenamiento de Roncaglia en Boca Juniors y la chance de Payero de ser citado

Otra de las cosas que deberá decidir Ibarra es si le da la posibilidad a Martín Payero, el primer refuerzo del segundo semestre, de estar en la nómina de convocados y, por qué no, sumar así sus primeros minutos con la camiseta azul y oro. La realidad indica que el volante ofensivo apenas realizó cinco prácticas junto a sus compañeros contando la de hoy y no lo quieren apurar, pero igualmente no se descarta que sea parte del plantel para viajar a la Paternal.

Por otro lado, en el predio de Ezeiza hizo su aparición la otra flamante incorporación del Xeneize: Facundo Roncaglia. El lateral derecho de 35 años, que ya supo jugar en el club entre 2007 y 2012, llegó en condición de libre, ya firmó su contrato por 18 meses y esta mañaan se entrenó bajo las órdenes de Ibarra.