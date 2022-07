Darío Benedetto no jugará en el choque entre Boca y Argentinos Juniors

El director técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, dispuso hoy cuatro cambios, dos tácticos y otros dos por lesión, para visitar este martes a Argentinos Juniors y la baja más importante será sin dudas la de Darío Benedetto que será reemplazado por Luis Vázquez.

Se enfrentan este martes desde las 21.30 por la novena fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Rapallini.

El director técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, dispuso hoy cuatro cambios, dos tácticos y otros dos por lesión, para visitar este martes a Argentinos Juniors y la baja más importante será sin dudas la de Darío Benedetto que será reemplazado por Luis Vázquez.

Los otros futbolistas que tampoco estarán serán: Alan Varela, Óscar Romero y Juan Ramírez que les dejarán sus lugares a Jorman Campuzano, Exequiel Zeballos y Nicolás Orsini, respectivamente.

La salida de Benedetto obedece al golpe en un tobillo sufrido en el anterior partido ante Talleres de Córdoba (1-0), al margen del bajo rendimiento y la racha negativa de tres penales consecutivos fallados. Por la misma razón física, tampoco jugará Varela.

Por su parte, los ex San Lorenzo Romero y Ramírez dejarán el once inicial por razones futbolísticas, ya que el DT de Boca no quedó conforme con sus respectivos rendimientos el sábado pasado en La Bombonera.

En una cancha de dimensiones más reducidas como la de Argentinos Juniors, Ibarra apostará por un doble 9 como Vázquez-Orsini para tener presencia en el juego aéreo y lo complementará con dos futbolistas veloces por los costados como Zeballos y Sebastián Villa.

La formación, entonces, será: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Campuzano; Zeballos, Guillermo “Pol” Fernández y Villa; Vázquez y Orsini.

Tal vez te interese leer: Boca Juniors cerró la contratación de Martín Payero, un viejo anhelo de River Plate

El mediocampista Martín Payero, incorporado la semana pasada desde el fútbol inglés, podría tener por primera vez un lugar en la lista de concentrados.

Por último, el defensor Facundo Roncaglia, anunciado el domingo como último refuerzo, se sumó esta mañana a las prácticas en el predio de Ezeiza.

Marcos Rojo seguirá como capitán de Boca

Marcos Rojo seguirá como capitán de Boca en tanto se resuelva la situación de Carlos Izquierdoz, que está lesionado y es probable que no siga en el club. El entrenador, Hugo Ibarra, dijo que la ausencia del “Cali” es por su molestia en el tobillo.

El exdefensor de Estudiantes ya vistió la cinta en el partido ante San Lorenzo y Tallares de Córdoba, partido en los que fue crucial con sus goles.

En estos días, el “Cali” tendría pensado tomar la decisión de irse del “Xeneize” para regresar al fútbol mexicano.

Lisandro Martínez, pase récord al Manchester United: es el defensor argentino más caro de la historiahttps://t.co/7sG2UDQC8z — misionesonline.net (@misionesonline) July 18, 2022

(TN)