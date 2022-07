Nació en Rusia y se consagró campeona en Wimbledon pese la prohibición: la increíble historia de Elena Rybakina

La Elena Rybakina de 23 años, oriunda de Moscú pero representante de Kazajistán, se impuso por 3-6, 6-2, 6-2 a la tunecina Ons Jabeur e hizo historia en el All England Club al ganar el grand slam inglés.

La edición 2022 de Wimbledon será recordada como aquel torneo que no dio puntos a los jugadores y en el que hubo un veto a los tenistas rusos y bielorrusos –no pudieron participar, ni siquiera bajo bandera neutral– por parte de la organización como castigo por la invasión a Ucrania. Por eso ha sido sorprendente que el torneo femenino haya sido conquistado por Elena Rybakina, jugadora nacida en Moscú, que venció este sábado en la final a Ons Jabeur por 3-6, 6-2 y 6-2.

A diferencia de grandes figuras como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Victoria Azarenka, Aslan Karatsev, Daria Kasatkina y Aryna Sabalenka, entre otros se quedaron sin poder jugar el torneo, el caso de Elena Rybakina es diferente: la tenista que nació en la capital rusa en junio de 1999 representante a Kazajistán desde hace algunos años.

Rybakina dio sus primeros pasos en el tenis bajo la bandera de Rusia, representó a su país natal a nivel de juniors, con presencia incluso en los Grand Slams y también en varios torneos del circuito profesional de la WTA. Pero a mediados de 2018, cuando ya estaba en el top 200 del ranking mundial femenino, decidió adquirir la ciudadanía de Kazajistán a cambio de apoyo económico y de representar a ese país en el ámbito deportivo.

“He jugado por Kazajistán desde hace mucho tiempo. Estoy muy contenta de representar a Kazajistán. Ellos creyeron en mí, ya no hay más preguntas sobre cómo me siento. Tengo un largo trayecto como jugadora kazaja”, comentó tras su gran victoria en la semifinal ante la ex campeona Simona Halep.

Como representante de Kazajistán, logró ser la primera jugadora de este país en ingresar en el top 20 del ranking WTA y llegó a los cuartos de final de Roland Garros el año pasado.

Este sábado logró su primer título de Grand Slam, nada menos que en la Catedral del Tenis. No tenía un partido sencillo porque Ons Jabeur tenía mucho en juego: aspiraba a convertirse en la primera mujer africana y la primera árabe en ganar un título individual de Grand Slam y se impuso rápidamente en el primer set bajo un sol abrasador en Londres.

No obstante, Elena Rybakina empezó a encontrar sus potentes servicios y golpes de fondo para hacerse con el control del partido. La jugadora de origen ruso pareció nerviosa con el saque en el 5-2 en el momento decisivo, pero mantuvo la compostura para ganar el título y convertirse en la primera tenista que representa a Kazajistán en ganar un título de Grand Slam.

Fuente: Infobae