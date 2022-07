Los Pumas perdieron 29-6 con Escocia en el segundo partido de la serie, disputado en Salta

Los visitantes anotaron tres tries y se quedaron con el triunfo, Julián Montoya, el capitán argentino, se lamentó por las jugadas de ataque que los Pumas no pudieron traducir en puntos, Julián Montoya: “Las veces que llegamos no pudimos concretar”, ya sea por errores de manejo o por mérito de la defensa escocesa. “Hay un montón de cosas a mejorar,

La serie, entonces, se definirá el sábado que viene en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Por su parte, Grant Gilchrist, el capitán escocés, habló con ESPN tras la victoria de su equipo ante los Pumas, que deja la serie entre ambos equipos igualada: “Estoy muy orgulloso de los chicos. Teníamos que ser mejores. Nos preparamos muy bien. Teníamos la presión de jugar bien para no perder la serie. En el segundo tiempo hicimos un click. Nuestros esfuerzos defensivos fueron espectaculares”, afirmó.

La falta de contundencia en los ataques y los errores en el manejo de la pelota le cuestan el partido a los Pumas. Escocia, en cambio, es contundente y suma cada vez que progresa en la cancha. Así, y tras dos jugadas en los que Argentina merodea el in-goal rival, el Cardo vence sin recibir tries y se queda con el partido por 29-6.

Tras tres jugadas de offside y ventajas para Escocia, Boffelli ve la tarjeta amarilla. Así, los Pumas quedan con un jugador menos por los próximos diez minutos.

Los Pumas atacan bien por primera vez en el partido. La pelota le llega a Guido Petti, que encara al in-goal y termina anotando el try. Pero el TMO (asistencia tecnológica) llama al árbitro principal y constatan un pase hacia adelante de Juan Imhoff. El marcador, entonces, se mantiene 15-6 a favor de los visitantes.

En el segundo tiempo se reanudan las acciones en Salta, con el marcador 8-6 a favor de Escocia. Es el segundo partido de la serie entre el Cardo y los Pumas. Escocia roba dos veces la pelota a la Argentina y así consigue tranquilidad en defensa. El Cardo se va al descanso arriba en el marcador (8-6) en un partido más intenso que bien jugado. El tackle argentino tuvo una única fisura, y lo pagó con un try en contra. Esa conquista es la que le da el triunfo parcial al equipo visitante.

Pasada la emoción de los himnos, la Argentina y Escocia ya juegan el segundo partido de la serie. Los Pumas tienen la oportunidad de dejar atrás una racha de 15 años sin resolver a favor una serie: la última, hace 15 años, en 2007 y ante Irlanda, que formó parte de la preparación para el Mundial de Francia.

Greg Townsend, el entrenador del Cardo, no tiene secretos y una hora antes del comienzo del segundo partido ante los Pumas en Salta ya tiene a su equipo confirmado. La principal novedad pasa por el ingreso del número 7, Hamish Watson, uno de los mejores terceras líneas del mundo. “Será un partido muy físico”, anticipó Townsend en declaraciones a ESPN 2.

A falta de la confirmación oficial, todo hace pensar que los Pumas tendrán tres cambios en relación al partido de la semana pasada en Jujuy. Por un lado, el apertura será Santiago Carreras, quien ingresará desde el inicio en lugar del lastimado Nicolás Sánchez. Además, Pablo Matera tampoco estará desde el arranque por una dolencia física y su lugar será ocupado por Rodrigo Bruni. Además, Juan Imhoff jugará de wing en lugar de Juan Cruz Mallía y el fullback será Emiliano Bofelli.

